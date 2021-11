Sans Nikola Jokic, Will Barton prend le relais à Denver

Face aux Pacers cette nuit, les Nuggets ont démontré qu’ils avaient des ressources. Privés de leurs trois meilleurs joueurs, à savoir Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr, les joueurs du Colorado ont ainsi fait front collectivement, l’emportant sur le fil à domicile.

Et, ce, dans le sillage d’un super Will Barton, auteur de 30 des 101 points de son équipe, à 11/19 aux tirs et 6/9 à 3-points. Encore une fois très bon, à l’image de son petit « teardrop » qui a assommé Indiana à 27 secondes de la fin, l’arrière/ailier de Denver tourne désormais à 24.0 points, 5.3 rebonds, 5.5 passes et 1.5 interception de moyenne depuis quatre matchs (à 52% aux tirs et 51% à 3-points).

Jokic dans les couches, Barton ne rate pas le coche

Actuellement sur les bases de sa meilleure saison en carrière, « Will The Thrill » est un élément clé de la belle série des hommes de Michael Malone, qui restent sur trois victoires de rang.

« Will Barton est incroyable, je ne l’ai jamais vu jouer à un tel niveau », reconnaissait justement son coach , après coup. « Le panier est très large pour lui en ce moment, il défend bien et il contribue dans tous les aspects, à un niveau très élevé. Je suis tellement content pour lui, car nous n’avons pas pu voir ce Will Barton ces deux dernières années, en raison des blessures. C’est une sacrée victoire. »

Une sacrée victoire qui a dû pourtant être arrachée sans le MVP 2021, suspendu après son coup de sang face au Heat. Pas en tenue avec les Nuggets pour la première fois depuis avril 2019 (!), Nikola Jokic a ainsi dû jouer les supporters de luxe, chez lui.

« Je lui ai dit que j’espérais que son bébé ait une diarrhée », plaisantait Michael Malone, après avoir confié aux journalistes que le Serbe comptait passer une soirée tranquille, en regardant le match tout en buvant du vin et en s’occupant de sa petite fille Ognjena, née fin septembre.

Et devant sa télévision, Nikola Jokic a forcément dû apprécier la performance de son coéquipier Will Barton, très rapidement en jambes (10 points, 4 rebonds, 2 passes dans le premier quart-temps) et décisif après la pause, puisqu’il a inscrit 20 de ses 30 points en deuxième mi-temps.

« Je savais que je devais être le joueur-clé [hier soir], sans [Nikola Jokic] », expliquait simplement le joueur de 30 ans, après la rencontre. « J’ai juste essayé de faire tout mon possible pour gagner. J’estime que nous avons toujours suffisamment de ressources pour l’emporter [même sans les absents] et nous l’avons justement prouvé. »

Zeke Nnaji et Bones Hyland se montrent aussi

Le très complet Will Barton vise plutôt juste, car deux autres joueurs ont su élever leur niveau de jeu la nuit dernière, pour permettre à Denver de remonter à la 4e place de la conférence Ouest. Il s’agit des jeunes Zeke Nnaji (19 points, 5 rebonds) et Bones Hyland (12 points, 3 rebonds, 4 passes), utilisés en sortie de banc.

« C’était vraiment intéressant de regarder jouer Bones [Hyland] et Zeke [Nnaji] en première mi-temps, avec leur entente et leur alchimie sur le terrain. C’était très excitant », livrait ainsi Michael Malone.

Régulier tout au long du match en tant que principale rotation à l’intérieur, l’ailier-fort Zeke Nnaji (20 ans) a notamment impressionné avec sa capacité à se frayer un chemin vers le cercle, pour finir en force dans la peinture, ou à dégainer sans se poser de questions.

« J’étais ouvert, donc je n’ai pas réfléchi et j’ai shooté », racontait à ce propos le 22e choix de la Draft 2020. « Quand je suis ouvert, je ne vais jamais hésiter à shooter, car j’ai confiance en mon shoot. J’ai la sensation d’avoir beaucoup travaillé dessus, donc je ne vais jamais m’empêcher de prendre ma chance. »