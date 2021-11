Nikola Jokic suspendu un match

On s’attendait à de plus lourdes sanctions de la part de la NBA au regard des images, mais la commission de discipline a décidé d’infliger à Nikola Jokic une suspension d’un match sans salaire après son coup de coude dans le dos de Markieff Morris. Le MVP 2021 ne jouera pas mercredi face aux Pacers, et il fera une croix sur 210 400 dollars de salaire.

Côté Heat, Markieff Morris écope d’une amende de 50 000 dollars pour sa faute de type Flagrant II sur le Serbe. Autre puni : Jimmy Butler, qui écope d’une amende de 30 000 dollars pour avoir envenimé les choses et refusé de s’expliquer avec un membre de la sécurité NBA au sujet de l’accrochage.

En coulisses, Mike Malone a appelé Erik Spoelstra pour prendre des nouvelles de Morris, tandis que son frère Marcus a fait connaissance avec les frères du pivot des Nuggets sur les réseaux sociaux…