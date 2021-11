Quand les titulaires des Sixers ne sont pas là, Tyrese Maxey danse

Même s’il manquait Khris Middleton, Brook Lopez et Donte DiVincenzo aux Bucks, les Sixers étaient beaucoup plus handicapés la nuit dernière puisqu’ils devaient faire sans Tobias Harris, Joel Embiid, Seth Curry, Matisse Thybulle et bien sûr Ben Simmons. Soit des joueurs qui représentent 50% de toutes les minutes jouées à Philly l’an passé !

Après la défaite, Doc Rivers n’était donc pas chafouin, surtout que son équipe a bien résisté aux champions en titre.

« Je ne suis pas abattu après cette défaite, mais on n’a que deux options en compétition : vous gagnez le match ou vous perdez le match, point final », a résumé le coach. « Nous nous sommes donné une chance de gagner le match, dans les deux cas (la défaite de lundi contre les Knicks et celle de mardi contre les Bucks), et il y a quelque chose à en tirer. Nous avons appris beaucoup de choses. Mais nous n’avons pas gagné les matchs, c’est un fait. »

Dans les deux derniers matchs, c’est Tyrese Maxey qui a été chargé de mener la charge pour Philadelphie, en particulier face aux Bucks, puisque Seth Curry, présent face à New York, n’était pas là.

Danny Green dans son oreille

Et le résultat est bon avec 31 points à 12/24 au tir, 5 rebonds et 4 passes décisives en 39 minutes.

« Il est évident que la présence de Danny Green, Joel, Seth et Georges, dont il est devenu très proche, est bénéfique pour Tyrese. Mais Tyrese est bénéfique pour Tyrese. Il travaille. Il écoute. Il regarde les vidéos. Il fait tout ce qu’il faut pour progresser » assure Doc Rivers, alors que Georges Niang détaille : « Il y a eu de nombreuses fois où quelqu’un a crié ‘Tyrese’ et il a regardé, ses cheveux se sont balancés, il a écouté, il ne s’est jamais plaint et il a redoublé d’efforts. Être mature comme ça, accepter les critiques et être performant, sans laisser cela entrer dans votre tête, je pense que cela en dit long sur la personne qu’il est et le joueur de basket qu’il va devenir. »

Avec son 4/9 de loin face aux Bucks, Tyrese Maxey a battu son record de shoots primés inscrits sur un match depuis ses débuts en NBA. Il faut dire que Danny Green est toujours derrière son dos sur ce point.

« Il me harcèle à chaque match pour que je tire » s’amuse le sophomore. « Il m’a dit : ‘Mec, tu es celui qui tire le plus parmi tous ceux qui s’entraînent au gymnase. Shoote. Tu es ouvert. Shoote. Arrête de refuser des tirs’. J’ai essayé d’écouter, d’être plus à l’aise et de faire ça. Tout ce qu’il faut pour aider l’équipe. »

Si Tyrese Maxey prend confiance dans son shoot extérieur, lui qui tourne désormais à 39% de réussite après les 30% de son année rookie, ces absences auront peut-être un mal pour un bien pour Doc Rivers et les Sixers.