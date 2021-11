Carmelo Anthony, le gardien du Staples Center

Tonnerre de Zeus, Carmelo Anthony a encore déclenché la foudre ! En difficulté face à son ancienne équipe de Portland au match précédent, Le joker de luxe des Lakers n’a pas tardé à rectifier le tir à l’occasion du retour des Californiens aux Staples Center, où il se sent particulièrement bien depuis le début de saison.

Melo en a encore fait la démonstration hier en claquant 29 points, son record en sortie de banc, avec un impressionnant 7/10 à 3-points. Le secret de sa réussite ? Ne rien forcer et laisser le jeu venir à lui.

À l’aise au Staples Center

« Je tire profit de la situation. Je n’y pense pas, je joue juste au basket, je fais du « catch-and-shoot » afin de ne donner aucune possibilité à la défense adverse d’avoir le temps de se rapprocher. C’est quelque chose sur lequel j’ai toujours travaillé et vous le voyez un peu plus maintenant. Je me sens bien, j’ai l’impression d’avoir un bon rythme et que je tire profit de ce qui se présente en attaque. Mes coéquipiers croient en moi, me trouvent et me laissent la responsabilité de mettre ces tirs » détaille-t-il ainsi.

Carmelo Anthony est devenu un point de repère important dans le dispositif de Frank Vogel. Troisième shooteur (ex aequo) à 3-points le plus prolifique de la ligue en ce début de saison avec déjà 39 paniers derrière l’arc inscrits, il se distingue par son adresse remarquable, à plus de 50% de réussite ! Sur les matchs à domicile, ce pourcentage monte jusqu’à près de 65% (38/59) alors qu’à l’extérieur, il ne pointe qu’à 6.3% de réussite (1/16)…

« On lui donne autant de situations à 3-points qu’on peut, en lui procurant des espaces dans les endroits où ce sera compliqué pour la défense d’aider », a glissé Frank Vogel. « Nos joueurs sont toujours à le chercher. Le rythme avec lequel on joue génère aussi ce genre de situations. Il est super en ce moment, des deux côtés du terrain ».

Son jeu sobre ne perturbe pas l’équilibre des Lakers. Mieux, il booste le reste du groupe comme ça a été le cas cette nuit, alors que les Hornets refusaient de lâcher prise.

Plaisir et lucidité

« C’est un vrai shooteur, un scoreur. À chaque fois qu’il prend un tir, j’ai l’impression qu’il va rentrer. Il nous donne de la confiance, du momentum, et le public se prend au jeu, le banc aussi », a souligné son coéquipier Anthony Davis. « C’est un super sentiment quand il score, particulièrement à 3 points. Il nous galvanise et nous motive à aller chercher un stop de l’autre côté du terrain pour essayer de le trouver encore. Maintenant on a besoin de la même chose à l’extérieur ».

À 37 ans, Melo n’a peut-être jamais pris autant de plaisir sur le terrain. Le match précédent à Portland a été l’occasion de lui rappeler le chemin parcouru depuis sa traversée du désert, lorsqu’aucune équipe NBA ne le voulait.

« Le problème avec ça, c’est que les gens ont pensé ça (qu’il était fini). Je n’ai jamais pensé ça. C’est un coup qu’il a fallu encaisser. Je l’ai géré, j’ai vécu avec, à m’imaginer une multitude de scénarios pendant des mois. Mais je n’ai jamais douté de moi ni de ce que je faisais. Je suis toujours resté confiant en ce que je pouvais faire, en attendant que la bonne opportunité se présente, qui s’est avérée être Portland », a-t-il ajouté.