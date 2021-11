Le MVP de la nuit | Julius Randle revenu de l’enfer

Julius Randle avait fait part de sa motivation toute particulière à l’idée de venir défier le champion en titre sur ses terres. L’intérieur new-yorkais a vécu le titre des Bucks par procuration l’été dernier et son envie d’en faire autant avec les Knicks n’en a été que décuplée.

On pouvait donc s’attendre à une grosse prestation de sa part, et en effet, Randle a été au rendez-vous dans un match au scénario renversant.

« On s’est rapidement retrouvé la tête sous l’eau. Notre second unit a pris le relais et a fait un super job. Ils ont mis du rythme, ils ont décroché des stops défensifs et nous ont remis sur la bonne voie. A partir de là, on a juste poursuivi sur cette lancée », a souligné Randle après la rencontre.

Les Knicks ont en effet compté jusqu’à 21 points de retard avant de lancer la machine pour de bon, dans le deuxième mi-temps puis au retour des vestiaires, moment où le « go-to-guy » new-yorkais a pu asseoir sa domination, débutant le troisième quart-temps par un lay-up acrobatique, un fade-away jump shot et une contre-attaque (75-71).

Symbole de la force de caractère des Knicks

En fin de troisième quart-temps, les troupes de Tom Thibodeau ont alors pris l’avantage et ne l’ont plus lâché. Après le « D-Rose Show » au début du quatrième quart-temps, Randle a ensuite terminé le travail avec une claquette, une passe décisive pour Nerlens Noel et un panier à mi-distance pour alimenter sa belle ligne de stats (32 points à 11/22 au tir, 12 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres).

Au-delà de sa prestation, sa plus grande satisfaction a été de voir les Knicks maintenir le pied sur l’accélérateur jusqu’au bout pour « écraser » les Bucks par 15 points d’écart à l’arrivée.

« C’était incroyable. Le coach fait toujours son maximum en nous proposant un super plan de jeu. On l’a respecté avec discipline, à part dans le premier quart-temps. On s’y est accroché et on s’en est plutôt bien sorti », a-t-il ajouté. « C’est un gros coup pour nous. L’an dernier, on était bons à domicile et pas trop mal à l’extérieur. Cette saison, on veut être une bien meilleure équipe loin de nos bases. Venir ici, affronter les champions en titre dans leur salle et repartir avec une victoire, de la façon dont nous l’avons fait, ça en dit long sur le caractère de notre équipe, après avoir perdu deux fois de suite. Il nous faut continuer comme ça ».

Comme un matador quittant l’arène avec les oreilles et la queue, Julius Randle a quitté l’antre des Bucks avec le maillot et les félicitations de Giannis Antetokounmpo.