Renversants chez les Bucks, les Knicks renouent avec la victoire

Malgré une entame de match totalement ratée, à l’image de leur premier quart-temps perdu 19 à 38 et qui leur a valu d’être menés de 21 points, les Knicks ont su faire bloc et ne pas paniquer, afin de progressivement renverser les Bucks, sur leur parquet (113-98).

Et Tom Thibodeau peut surtout remercier Julius Randle (32 points, 12 rebonds, 4 passes, 2 contres) et Derrick Rose (23 points, 8 rebonds, 4 passes, 2 interceptions) pour cette victoire, eux qui ont été irréprochables du début à la fin, pour répondre à Giannis Antetokounmpo (25 points) et Grayson Allen (22 points).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Julius Randle et Derrick Rose ont montré la voie. Derrière d’une vingtaine de points, les Knicks s’en sont remis à leur paire Randle/Rose pour grignoter leur retard. Très vite en phase avec son shoot et dominateur dans la peinture, l’ailier-fort All-Star a d’abord été le seul joueur de son équipe inspiré. Jusqu’à ce que le MVP 2011 n’entre en jeu et ne réveille les siens, à coup de « alley-oops » pour ses intérieurs, puis de percussions. Une recette qui a fonctionné tout le second quart-temps, avant que RJ Barrett ne prenne le relais après la pause. Mais, dans le dernier acte, Julius Randle et Derrick Rose se sont de nouveau comportés en patrons, afin d’achever les Bucks.

— Milwaukee croqué dans la peinture. Dans le sillage de Julius Randle et Derrick Rose, donc, ce sont quasiment tous les joueurs des Knicks qui ont su profiter de la faiblesse défensive des Bucks dans la raquette. Histoire d’aller inscrire la bagatelle de 54 points dans cette zone du terrain (contre 28 en face). Sans Brook Lopez, les hommes de Mike Budenholzer souffrent terriblement à l’intérieur et ce ne sont pas les frères Antetokounmpo, Giannis et Thanasis, ni Bobby Portis, qui peuvent combler toutes ces lacunes. Du moins, pas contre une équipe de New York aussi armée dans ce secteur de jeu.

— Jrue Holiday a retrouvé la compétition. Absent depuis le 23 octobre, en raison d’un pépin à la cheville gauche, le meneur All-Star a enfin rejoué avec les Bucks. Utilisé en sortie de banc, il a logiquement semblé rouillé sur ses 20 minutes de temps de jeu, comme le prouvent ses nombreuses pertes de balle (5) ou son irrégularité au shoot (3/8). Mais, compte tenu des résultats en dents de scie de Milwaukee, d’ailleurs repassé dans le négatif (quatre victoires, cinq défaites), le retour du médaillé d’or olympique est une excellente nouvelle pour les champions en titre, en vue du « road trip » de cinq matchs qui les attend.

TOPS/FLOPS

✅ RJ Barrett. Trop maladroit en première période (3/11), le Canadien a confirmé ses belles disposions du moment, enchaînant un cinquième match de rang à au moins 20 points. Et la majorité de ses tirs ont été inscrits après la pause (5/10), puisque l’arrière de 21 ans a profité de la mi-temps pour se remettre les idées à l’endroit et retrouver son agressivité. C’est simple : dès qu’il a attaqué la peinture, aucun de ses défenseurs n’a pu le freiner. S’il y a encore du déchet dans le jeu de l’ancien pensionnaire de Duke, celui-ci prend de plus en plus d’épaisseur dans le système de Tom Thibodeau. De bon augure pour la suite.

✅ Grayson Allen. Auteur de 22 points, à 6/9 à 3-points, le shooteur maison des Bucks a flambé dans le premier quart-temps (14 points), se montrant surtout omniprésent dans tous les compartiments du jeu (4 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre). Il a ainsi été celui qui a permis aux hommes de Mike Budenholzer de s’envoler au tableau d’affichage. Même si, comme toute son équipe, il s’est calmé au fil des minutes. Il n’empêche que l’ancien arrière des Grizzlies a clairement été le joueur le plus fiable de Milwaukee, en compagnie de Giannis Antetokounmpo, bien sûr, et de Jordan Nwora en sortie de banc.

✅ Nerlens Noel. Défensivement, le retour de blessure du pivot de 27 ans fait un bien fou aux Knicks, et le match de cette nuit le prouve. Intimidant au possible avec ses longs bras (« seulement » 1 contre, mais de nombreuses trajectoires de tirs modifiées), l’ex-pensionnaire de Kentucky a régné dans la peinture, aux côtés de Julius Randle. En témoignent ses 13 rebonds (dont 5 offensifs), pour accompagner ses 6 points et 3 interceptions. Bien plus rassurant que Mitchell Robinson en défense, l’ancien intérieur des Sixers termine, en prime, avec un excellent +/- de +22, symbole de son influence pour New York.

⛔ Kemba Walker et Evan Fournier. Auteur en cumulé de 12 points, à 4/15 aux tirs et 2/11 à 3-points, le « backcourt » new-yorkais s’est troué en beauté offensivement cette nuit. Et la performance ratée de la paire Walker/Fournier, pas non plus irréprochable en défense sur Grayson Allen, a longtemps handicapé les Knicks, tout au long de la soirée. Heureusement, Tom Thibodeau peut s’appuyer sur un banc efficace et un collectif de feu pour compenser les soirs sans de certains de ses titulaires.

⛔ Pat Connaughton. Malgré plusieurs bonnes positions de tir derrière l’arc, l’arrière de 28 ans n’est jamais parvenu à trouver son rythme au tir. Il termine ainsi la rencontre à 1/7 à 3-points, avec seulement 5 petits points inscrits. Bien trop peu pour espérer quelque chose collectivement, avec tant d’absences majeures (Khris Middleton, Brook Lopez, Donte DiVincenzo). D’autant que, pour ne rien arranger, celui que l’on surnomme le « Vanilla Thunder » a aussi souffert défensivement, tantôt face à Derrick Rose, tantôt face à RJ Barrett…

LA SUITE

Milwaukee (4-5) : déplacement à Washington, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00).

New York (6-3) : réception de Cleveland, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00).