Des Lakers encore bien trop tendres

Avec 5 victoires pour 4 défaites, les Lakers se traînent difficilement dans le ventre mou de la conférence Ouest, actuellement à la 6e place. Mais les hommes de Frank Vogel peuvent s’en vouloir après avoir lâché un deuxième match de suite face à une des pires équipes de la Ligue, le Thunder.

Après avoir compté 26 points d’avance avant de se faire griller au poteau par Oklahoma City sur son parquet la semaine passée, les Lakers ont de nouveau refait le coup hier soir, après avoir mené cette fois de 19 unités. Malgré de bonnes partitions d’Anthony Davis (29 points, 18 rebonds, 5 passes) et de Russell Westbrook (27 points, 6 rebonds, 5 passes), Los Angeles a complètement craqué en dernier quart (35-24).

« Défensivement, on était complètement désorganisé », a expliqué Anthony Davis sur ESPN. « Je pense qu’ils attendaient de voir nos choix défensifs et ils les ont démontés. Pour une raison ou une autre, cette équipe arrive à chaque fois à rentrer ses tirs face à nous. Ils ont réussi à inscrire 15 tirs à 3-points sur ce match. »

Une fin de match en queue de poisson

Comme lors de leur première victoire face aux Lakers (15/37), le Thunder était effectivement en verve au-delà de l’arc (15/41) hier soir, et notamment Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 11 des 28 points en dernier quart dont ce fameux tir du logo !

Trop prévisibles, les Lakers n’ont pas trouvé de solutions viables dans la fin de match. Quand Carmelo Anthony (21 points) semblait trouver la voie, c’est finalement Russell Westbrook qui a tenté le dernier tir de la partie. Un 3-points qui a fait flop.

« Ce n’était pas assez bien. On voulait obtenir une meilleure position de tir que celle-là », a regretté Frank Vogel. « Le spacing n’était pas bon. On voulait trouver Melo en tête de raquette, mais le spacing n’était pas bon. »

Pire encore, sur une des dernières actions, Russell Westbrook lâche sans aucune (bonne) raison Lu Dort du marquage défensif. Un Dort rapidement trouvé tout seul sous le cercle par Shai Gilgeous-Alexander pour un dunk facile. Et le dernier clou dans le cercueil des Lakers.

« Ils savaient ce qu’on allait faire », reprend Anthony Davis, « et ils l’ont fait toute la deuxième mi-temps, que ce soit leur coach ou Shai, peu importe qui c’était, ils ont fait le bon ajustement pour mettre leurs joueurs dans les bons spots. Et ils ont rentré leurs tirs [en fin de match]. »

Mieux s’adapter à l’intensité de l’adversaire

Incapables de tenir SGA et Dort, les deux fers de lance du Thunder en deuxième mi-temps, les Lakers ont aussi manqué de jugeote face à d’autres joueurs, dont Darius Bazley et Kenrich Williams. Carmelo Anthony l’avait amère…

« C’est quelque chose dont on parle. On en parle tout le temps en fait. Il faut simplement qu’on comprenne bien que nos adversaires vont jouer différemment face à nous. Ce n’est pas un sujet tabou. Ce n’est pas quelque chose qu’on évite d’évoquer. On le sait, on en parle. Prenez Bazley par exemple. Je ne veux pas énoncer ses stats mais c’est quelque chose qu’on étudie, qu’on prépare. Mais il arrive face à nous et il réussit la plupart de ses 3-points. C’est ce genre de choses, ça peut arriver mais on doit l’assumer. On doit l’accepter mais on doit surtout s’assurer de couper les vivres à un gars comme ça quand il le faut. »

Après 8/37 à 3-points sur la saison, Darius Bazley a fait un 2/3 hier soir, symbole du surplus de concentration du Thunder mais surtout du manque flagrant d’attention et de concentration défensives des Lakers. Sans LeBron James et sans Talen Horton-Tucker, et avec un Anthony Davis diminué par une blessure au pouce, Los Angeles doit faire le dos rond et mieux se préparer à l’intensité de ses adversaires, forcément motivés pour faire tomber les stars des Lakers.

« C’est intéressant mais vous savez, je suis quelqu’un qui joue avec les cartes qu’on lui donne », conclut Russell Westbrook. « Peu importe ce qui se passe, peu importe qui est disponible, c’est avec ça que je vais travailler. On n’a pas encore eu notre équipe au complet une seule fois. Loin de là même. On va simplement faire avec ce qu’on a. »