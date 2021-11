Tobias Harris mis KO par le Covid-19

Testé positif au Covid-19 et à l’isolement, Tobias Harris a manqué les deux derniers matchs des Sixers. Si son absence n’a pas été préjudiciable pour les Sixers jusqu’à présent, la franchise surveille son cas de près.

Doc Rivers a rapidement donné de ses nouvelles en marge de la rencontre remportée face à Chicago, glissant que son protégé connaissait actuellement des moments difficiles à cause du virus.

« Il va bien mais pas super, honnêtement », a déclaré l’entraîneur. « C’est à peu près tout ce que je vais dire à ce sujet. Mais il a été touché, c’est sûr. Beaucoup de gars l’ont eu et sont furieux, car ils se disent : ‘Et alors ? Je vais bien’. Tobias n’est pas dans cette catégorie en ce moment, je peux vous le dire ».

Un élément important du dispositif des Sixers

L’absence de Tobias Harris pourrait ainsi être plus longue que prévu et c’est aussi ça qui inquiète Doc Rivers, Tobias Harris étant censé incarner la deuxième arme offensive de Philadelphie derrière Joel Embiid.

« Tobias est un « run stopper », a-t-il ajouté. « Quand les équipes font une série et que Joel Embiid n’est pas sur le terrain, on se dirige vers Tobias et il score pour nous. Nous n’avons pas ça en ce moment. Nous n’avons pas sa taille, ses rebonds et sa puissance. Cette année, nous avons joué avec beaucoup de rythme et aussi avec une certaine puissance. Si on enlève Tobias, il ne nous reste que le rythme (…). Nous avons toujours Joel, mais la puissance vient du fait d’avoir ces deux joueurs en même temps ».

Au-delà du cas Ben Simmons, toujours pas « prêt mentalement » pour jouer, Doc Rivers va également devoir faire sans Danny Green, touché aux ischio-jambiers, qu’il ne voit pas revenir avant au moins deux ou trois matchs.