Les Lakers commencent à trouver leur défense

Depuis le début de saison régulière, les Lakers n’étaient guère, voire pas du tout, rassurants défensivement. Puis il y a eu ce dernier quart-temps contre les Cavaliers (16 points encaissés) où les hommes de Frank Vogel sont montés d’un cran pour étouffer Kevin Love et sa bande.

Si bien qu’avant de les affronter deux fois de suite en trois jours, hier soir et encore ce mardi, Stephen Silas redoutait les Californiens de ce côté du terrain.

« Je suis effrayé par leur défense », expliquait le coach des Rockets avant la rencontre de dimanche. « Ils sont tellement grands et expérimentés. Quand on a une telle taille, des DeAndre Jordan et Dwight Howard, des LeBron James et Anthony Davis ou Russell Westbrook, c’est difficile de ne pas être une grosse défense. »

Peur justifiée pour Stephen Silas. Ses troupes n’ont pas respiré dans ce premier duel au Staples Center, marquant seulement 85 points à 21% de réussite derrière l’arc et surtout perdant 25 ballons perdus. Des munitions gâchées qui ont permis aux Lakers de marquer 32 points.

« On a simplement réussi à bosser collectivement, à faire ce qu’on était censé faire. Notre communication en défense était vraiment au point pour ce match », assure Anthony Davis OCR. « On a beaucoup progressé défensivement, côté ballon, non seulement à cause du changement de groupe, mais surtout parce qu’on a travaillé », ajoute de son côté Frank Vogel. « On a mis l’accent sur les détails. »

La bonne formule avec Anthony Davis en pivot et Avery Bradley dans le cinq majeur ?

Néanmoins, comme le souligne rapidement le coach des Californiens, il faut tout de même évoquer le changement de cinq majeur. Face au forfait de Dwight Howard, l’entraîneur a décidé de replacer Anthony Davis au poste de pivot, afin de garder DeAndre Jordan sur le banc, puis de titulariser Avery Bradley. Ce dernier a formé avec Kent Bazemore un duo (trois ballons volés chacun) qui a plu à Frank Vogel.

Dès le premier quart-temps, avec ce cinq de petite taille, les Lakers ont étouffé les Rockets (huit ballons volés) et frappé de loin avec six paniers primés, dont trois rien que pour Carmelo Anthony, auteur d’un match plein avec 23 points, 4 contres et 2 interceptions. Même s’il faut préciser que le spacing et la réussite à 3-pts (29%) ne furent pas parfaits dans cette victoire contre les Texans.

Les Lakers ont-ils enfin commencé à retrouver leur défense, qui fut si efficace en 2019/20 et même la saison passée, avant les blessures de LeBron James et Anthony Davis et les playoffs ? Et le coach champion en 2020 va-t-il conserver ce cinq majeur pour la revanche mardi soir, puis sur le long terme si les progrès se confirment ?

« Nos schémas défensifs fonctionnent », avait estimé « AD » après le succès contre les Cavaliers, pour The Athletic. « On doit simplement être impliqué. C’est un état d’esprit de vouloir défendre : je vais faire mon travail et si mon adversaire est ouvert, je sais que mon coéquipier va assurer la rotation. C’est aussi une question de confiance. »