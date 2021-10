Evan Mobley s’attire les louanges de LeBron James et d’Anthony Davis

2019, Californie. Au cœur du match entre les lycées de Rancho Christian et de Sierra Canyon, deux jeunes très scrutés s’affrontent : Evan Mobley et Bronny James. Le papa de ce dernier assiste à la rencontre. C’est la première fois que LeBron James voit le jeune intérieur à l’œuvre, qui va remporter le titre de MVP de cette finale de division.

Deux ans plus tard, les deux hommes se retrouvaient, en adversaires directs cette fois, sur le parquet du Staples Center. Et une fois encore, le « King » a été impressionné par le 3e choix de la denrière Draft.

« Il va devenir un sacré bon joueur de basket dans cette ligue », prédit le joueur des Lakers, dont les propos sont rapportés par Cleveland.com. « C’est tellement fou parce qu’il jouait contre mon fils il y a quelques années. C’est étrange. C’est de plus en plus bizarre chaque jour. On a vu ce qu’il a fait dans ce tournoi il y a deux ans face à mon fils, c’était tout simplement incroyable. »

LeBron James, selon qui les Cavs en tiennent « un bon » avec Evan Mobley, en profite d’ailleurs pour saluer les récentes sélections à la Draft effectuées par son ancienne franchise (Darius Garland, Collin Sexton, Isaac Okoro…) : « Je dois dire qu’ils ont fait du bon boulot au fil des années à la Draft. »

Cette nuit, Evan Mobley himself a fait le travail. Bien trouvé sur le « pick-and-roll » par ses coéquipiers, Darius Garland en tête, l’intérieur s’est retrouvé à la finition de nombreuses passes lobées. Il a par ailleurs planté un panier primé dans la rencontre, tout en rentrant quelques tirs à mi-distance et même des « floaters ».

Avec son jeu sans fioriture et varié, l’ancien joueur d’USC a signé son record en carrière avec 23 points (10/16 aux tirs), 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, sans perdre de ballon.

Les mêmes qualités que le jeune Anthony Davis ?

Le tout petit bémol a été son faible 2/5 aux lancers-francs. Des maladresses qui n’ont pas empêché le joueur de 20 ans de briller dans sa Californie natale, en étant opposé à un certain Anthony Davis.

Ce genre de gros rendez-vous, devant son entourage donc, « ne sont pas pour tout le monde », juge son coach, J.B. Bickerstaff. « C’est pourquoi Evan est spécial. Il n’a pas flanché ou reculé. Il fallait jouer pour gagner. La façon dont il aborde les choses n’est jamais une histoire de matchup. Pour lui, c’était comment aider les Cavaliers à battre les Lakers ? Quand vous pensez de cette façon, vous ne vous laissez pas entraîner par le reste. »

Le « reste », ce sont par exemple les comparaisons qu’on fait de lui avec l’intérieur All-Star des Lakers, qu’il dépasse de quelques centimètres en taille. « Il est plutôt svelte, c’est un contreur de haut niveau, il est une menace sur les passes lobées. Il a peu près les mêmes qualités que j’avais lorsque je suis arrivé dans la ligue », remarque d’ailleurs « AD » qui rencontrait le jeune homme pour la première fois.

L’ancien joueur des Pelicans estime même que son adversaire du soir shoote déjà un petit peu mieux que lui à l’époque. Anthony Davis reconnaît notamment la capacité du rookie à sanctionner de loin. « Il a le potentiel pour être vraiment bon. Cela demande du temps. Mais je ne me compare pas vraiment à qui que ce soit. »