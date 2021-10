Mike Conley et la fierté de jouer dans un petit marché

Après une belle deuxième campagne à Salt Lake City, récompensée d’une première sélection All-Star, Mike Conley a prolongé au Jazz pour 68 millions sur trois ans. Un choix logique sur le plan sportif et financier, mais il y avait tout de même quelques courtisans pour l’arracher de Utah.

« Il y avait quelques équipes impliquées. C’était Chicago, Dallas … New York était là au début, et puis ils l’ont été un peu ensuite par intermittence. Pour moi, c’était simple. C’était la décision la plus facile à prendre » assure-t-il dans The Athletic. « Il y avait aussi La Nouvelle-Orléans. Donc pour moi, c’était une décision facile (basée) sur ce que nous avions construit ici et sur ce que j’ai pu faire l’année dernière et au cours des dernières saisons. »

« Voir Milwaukee gagner était génial »

Pour Mike Conley, au-delà de l’aspect financier, il y a une motivation supplémentaire : la fierté de tenter de mener une franchise d’un petit marché au titre.

« Je voulais juste faire partie de cette aventure avec ces gars-là. Essayer d’apporter un titre à une ville où, vous savez, ce n’est pas facile à réaliser. Voir Milwaukee gagner était génial. Vous connaissez mon point de vue et ma vision des choses depuis toutes ces années, et vous vous souvenez de notre projet à Memphis… Il y avait cette réaction des fans et tout ça. C’est ce que nous voulons apporter à l’Utah, et nous donner une chance de le faire. »

Mais il ne faut pas oublier non plus que les débuts au Jazz n’étaient pas aussi simples, avec une première campagne globalement ratée. On a même pensé que c’était une erreur de casting et que sa fragilité serait pénalisante.

Et finalement, Mike Conley a pris ses marques, et il a même gagné une étoile.

« Tout était complètement différent de Memphis. Je me suis lentement adapté au système (et je suis) vraiment à l’aise dedans, j’ai conscience de ce que je vais faire et ne pas faire. Et c’est plaisant ! C’est vraiment plaisant parce que nous avons une équipe tellement altruiste. Vous savez, Donovan pourrait tourner à 35 points de moyenne s’il le voulait. Mais il choisit de créer… On pourrait tous être dans les 20 points de moyenne si on voulait, mais les gars s’en fichent. Et maintenant qu’on y est, à ce stade de notre carrière, quel meilleur environnement ? »