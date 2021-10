Les Mavericks sauvés par leur banc

Si les Mavericks sont parvenus à décrocher une troisième victoire consécutive la nuit dernière, ils ont d’abord été dominé de la tête et des épaules par les Spurs. Dans le premier quart-temps, les hommes de Gregg Popovich ont ainsi démarré en trombe, menant déjà de 20 points (25-5) après sept minutes !

« C’était un mauvais départ, nous jouions sans énergie », regrettait d’ailleurs Luka Doncic, auteur de 4 points (à 2/5 aux tirs) et 3 pertes de balle dans les douze premières minutes de la partie. « Tout le monde était mou, moi le premier. Ça ne doit pas se reproduire. »

Il a ensuite fallu attendre l’arrivée des remplaçants pour voir ce Dallas amorphe enfin sortir la tête de l’eau, devant son public. À commencer par celle du 6e homme texan, Jalen Brunson (19 points, 7 rebonds, 5 passes).

« Je voulais changer le cours du match, d’une manière ou d’une autre, et faire tourner les choses en notre faveur », racontait le meneur, qui pointait à 13 points à la mi-temps. « Avec quelques joueurs [du banc], nous sommes entrés et nous avons essayé d’accélérer le rythme, de rendre le jeu un peu plus physique en défense et de les perturber. »

Et Maxi Kleber (12 points, 10 rebonds, 6 contres), également utilisé en sortie de banc, d’appuyer les propos de son coéquipier.

« Quand [Jalen Brunson] et moi sommes entrés en jeu, nous voulions accélérer le tempo, communiquer davantage et être justes en défense, car nous avions déjà de bons tirs ouverts en attaque. Sauf que nous ne les convertissions pas. Et nous ne pouvons pas laisser notre attaque conditionner notre défense. Donc il s’agissait avant tout de jouer dur défensivement, qu’importe ce qui se passait offensivement. »

Jalen Brunson et Maxi Kleber jouent les pompiers de service

En cinq minutes, la « second unit » des Mavs a d’abord fait passer le score de 25-5 à 25-15, toujours en faveur de San Antonio. Puis, dans le second quart-temps, elle ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, démarrant la période sur un 15-4, pour carrément offrir l’avantage aux hommes de Jason Kidd, pour le moins renversants !

« Je ne pensais évidemment pas que nous allions si mal commencer, mais ça peut arriver dans cette ligue », expliquait après coup le coach de Dallas. « C’est une victoire d’équipe, mais c’est vraiment le banc qui nous a donné l’énergie dont nous avions besoin, ils étaient plus dynamiques que nos titulaires. Ensuite, nous sommes enfin rentrés dans notre match. »

« Ils nous ont gagné le match », estimait même Luka Doncic, auteur de 18 de ses 25 points après la pause. « Ils ont été incroyables, à l’image de [Jalen Brunson] et Maxi [Kleber], mais je veux donner du crédit à tout le banc. Ils nous ont remis dans le match et ont été énormes pour nous. »

À partir de cet instant, la rencontre s’est équilibrée et les Mavericks, privés de Kristaps Porzingis, ont commencé à jouer leur basket, sous l’impulsion de Jalen Brunson et Maxi Kleber.

Mais c’est bel et bien ce « run » impressionnant de 31-7, à cheval sur les premier et deuxième quarts-temps, qui a lancé les joueurs de Jason Kidd vers un nouveau succès. Et celui-ci s’est avant tout construit en défense.

« Dans ce vestiaire, nous parlons surtout de ‘runs’ défensifs, plutôt que de ‘runs’ offensifs », admettait ainsi l’entraîneur texan. « Je crois que, [hier] soir, nous avons maintenu [les Spurs] sans le moindre panier pendant six minutes et ça va assurément nous aider quand nous ne rentrons pas nos shoots. »

Frank Ntilikina s’est aussi montré

Parmi les joueurs des Mavs influents en sortie de banc, il y a aussi eu Frank Ntilikina. En 14 minutes, le Français a compilé 6 points et 4 rebonds (à 2/4 à 3-points), affichant en prime le meilleur +/- de la partie : +24 ! Preuve de son apport positif quand il était présent sur le parquet, à l’instar de Jalen Brunson, Maxi Kleber et Willie Cauley-Stein.

« Frank [Ntilikina] a été génial lui aussi », confiait également Jason Kidd, qui a réduit sa rotation à 9 joueurs la nuit dernière, après en avoir utilisé 15 face aux Rockets, mardi soir. « Il a répondu présent quand j’ai fait appel à lui, au moment où nous étions dans le dur. »

De bon augure pour Frank Ntilikina, qui pourra espérer grappiller de nouvelles minutes avec les Mavericks dès ce soir, pour ce « back-to-back » prévu chez les Nuggets.

Un déplacement qui s’annonce périlleux, même si Nikola Jokic n’est pas sûr de jouer du côté de Denver.

« Ce sera compliqué, mais nous devrons faire la même chose [qu’hier soir], en jouant dur et avec beaucoup d’énergie », prévenait Maxi Kleber. « Il y aura des moments où nous devrons nous battre mais, même si nos tirs ne tombent pas dedans, nous avons du talent et nous avons démontré que nous pouvions être bons en défense. Et si nous continuons de le faire avec régularité, nous n’aurons pas à nous soucier de notre réussite aux tirs. »