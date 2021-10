La Dame 7 EXTPLY prête à fêter Halloween

Après avoir fait sensation avec son modèle « Sulley » inspiré de Monstres et Compagnie, adidas reste dans le clin d’œil avec cette nouvelle version « Halloween » de la Dame 7.

Le modèle rendrait également hommage au personnage mythique « Stingy Jack », à travers le coloris de sa tige notamment, principalement en noir, nuancé de touches de violet. L’inscription « Dame » apparaît avec une police effrayante sur le devant de la chaussure. À noter également les trois bandes en orange, vert et jaune, et une semelle extérieure verte et une tête de citrouille présente au niveau du talon sur la semelle intérieure.

Disponible depuis la semaine dernière sur le continent nord-américain pour 200 dollars, la Dame 7 EXTPLY « Halloween » devrait bientôt investir le marché européen.

(Via SneakerNews)

