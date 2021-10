Le quadruple-double négatif, l’autre spécialité de Russell Westbrook

Le 17 février 1994, David Robinson réalisait le quatrième et dernier quadruple-double de l’histoire NBA. Depuis, aucun joueur n’est parvenu à compiler au moins 10 points, 10 passes, 10 rebonds et 10 contres ou interceptions dans le même match. Certains s’en sont approchés, à quelques contres ou interceptions près, et d’autres ont carrément réalisé des quadruple-double « négatifs » qui ne sont évidemment pas comptabilisés.

Derrière ce terme, on regroupe les triple-double gâchés par 10 balles perdues et plus. Depuis 1979, on compte ainsi 18 quadruple-double « négatifs », et le spécialiste du genre n’est autre que Russell Westbrook.

Cette nuit, face au Thunder, le meneur des Lakers a compilé 20 points, 14 rebonds et 13 passes et donc 10 balles perdues. C’est la 6e fois qu’il réalise cette « performance », et c’est deux fois plus que son dauphin, James Harden.

Anciens coéquipiers au Thunder, et MVP en 2017 et 2018, Russell Westbrook et James Harden ne sont pas les seuls à avoir réalisé plusieurs quadruple-double « négatifs » en carrière, puisqu’on trouve aussi Magic Johnson (2).

Derrière ce trio, sept autres joueurs ont aussi réalisé des « triple-double » complétés d’au moins 10 balles perdues, et il s’agit de Maurice Lucas, LeBron James, Blake Griffin, Jason Kidd, Nikola Jokic, Clyde Drexler et Charles Barkley. Mais il y en a sans doute bien d’autres dans l’histoire NBA, le problème étant que les pertes de balle ne sont comptabilisées de façon systématique que depuis 1983.