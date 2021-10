Les Nets à la peine sous les paniers

Si vous cherchez l’explication à la domination du Heat sur le parquet des Nets dans le « money time », elle est sous le cercle. Dans les dernières minutes du match, le Heat a inscrit la majorité de ses points dans la raquette.

Bien servis par leurs arrières, Bam Adebayo (24 points et 9 rebonds) et Dewayne Dedmon (14 points et 9 rebonds) y ont fait beaucoup de dégâts. D’abord face à Paul Millsap puis face à cinq entièrement « small ball ».

Ce manque de taille et de protection s’est traduit par une différence abyssale au niveau des rebonds captés : 42 par les Nets contre… 62 pour le Heat. Cet écart est encore plus notable au rebond offensif (17 à 4), ce qui a permis au Heat, pas plus adroit que les Nets (moins de 40% pour les deux équipes), de prendre 11 tirs de plus.

Steve Nash admet que les Nets parlent « beaucoup » de ces difficultés, qui ne datent pas de ce match. Le coach des Nets voit même dans cet enjeu des rebonds concédés un « point faible » de son équipe.

Le rebond avant attaquer

« Il faut juste que ce soit une priorité, il faut le vouloir », tonne l’ancien MVP. « Il ne faut pas se laisser aller à l’autre bout du terrain. On va être dominé par la taille de beaucoup d’équipes. C’est important de faire preuve de diligence et de ne pas lâcher un tas de possessions où on se précipite en attaque avant d’avoir le ballon. »

Évidemment car sans rebond, pas de jeu de transition. Cet attrait pour le jeu offensif peut être tout aussi problématique que le manque d’efforts. Cette nuit, on a tout de même vu Jimmy Butler (14 prises !), à cinq minutes de la fin, être capable de prendre son propre rebond sous le cercle… au milieu de quatre joueurs adverses.

« Si nous avions un groupe de rebondeurs de premier plan, ce ne serait pas un problème », lâche Steve Nash, également privé de Nic Claxton cette nuit. Le coach fait sans doute ici référence aux vétérans Blake Griffin, LaMarcus Aldridge et Paul Millsap, qui n’ont capté que 11 rebonds à eux trois…

Ainsi, selon le coach, en l’absence de « joueurs qui vont naturellement nettoyer le cercle, on doit tous participer et sécuriser le rebond. On ne peut pas avoir deux ou trois gars qui font le dos rond à l’autre bout du terrain à regarder le ballon. On doit revenir, aider et se battre. Ce soir, nous avons vraiment lâché beaucoup de rebonds et c’est ce qui a fait la différence dans le match. »