LaMelo Ball frappe un grand coup pour démarrer la saison

Jamais à court d’avis fracassants, Kendrick Perkins n’a pas tardé à réagir à la première de LaMelo Ball dans cette saison 2021/22. Après que le rookie de l’année en titre a aligné une performance à 31 points, 9 rebonds et 7 passes pour renverser les Pacers, Perk voit déjà le Hornet dans le cinq de départ du prochain All-Star Game.

Il faut dire que LaMelo Ball a encore haussé le ton en débarquant dans un ensemble jaune fluo, avec une grosse chaîne en or et la voiture qui va avec. La jeune star de Charlotte a pour le coup assumé sur le terrain, en exhortant ses coéquipiers à jouer plus dur à la mi-temps, et profitant à plein d’une fin de match indécise pour enfiler ses sixième et septième tirs à 3-points.

« J’ai clairement apprécié la présence du public. Quand ils ont commencé à entrer dans le jeu en chantant et en hurlant : défense, défense, défense, c’était un pur plaisir. J’adore vivre ce genre d’ambiance. »

Un 7/9 scintillant à 3-points

Devant ses parents et ses grands-parents, qui ont fait le déplacement en Caroline du Nord, LaMelo Ball a démarré sa deuxième saison dans la Grande Ligue en frappant fort. Mais tout ce succès rapide ne lui fait pas perdre la tête non plus. À tout juste 20 ans, il est encore un grand gamin, qui n’hésite pas à se jeter à l’eau, littéralement, pour jouer dans la piscine avec les trois enfants de son coach, James Borrego.

« Je reste moi-même tout simplement. Je sais qui je suis. Un gamin normal pourrait peut-être se faire monter la tête avec tout ça. Mais je n’ai pas vraiment besoin de mentir à qui que ce soit. »

Elu rookie de l’année après avoir tourné à 16 points, 6 passes et 6 rebonds la saison dernière, LaMelo Ball est attendu au tournant pour son deuxième tour de piste. Les défenses vont essayer de lui mettre le grappin dessus mais, après avoir connu les championnats professionnels de Lituanie et d’Australie, il a plus d’un tour dans son sac.

À l’image de son 7/9 à 3-points hier soir, il a bien bossé son tir extérieur, ce qui lui ouvre le reste de son jeu en pénétration et à la création.

« LaMelo ? Je ne sais pas. Il a beaucoup de confiance en lui. J’espère qu’il va faire un nouveau pas en avant et qu’il sera encore meilleur cette année que la saison dernière », ajoute Mitch Kupchack dans The Athletic. « Mais je sais d’expérience que ce n’est jamais acquis. La barre a été placée plus haut d’un point de vue collectif et les attentes sont elles aussi plus élevés donc il doit s’adapter à ça et ne pas essayer d’en faire trop, trop vite. Je ne pense pas que ça arrive cela dit, car il aime trop faire des passes. Ses coéquipiers vont continuer à être heureux. »

Le neveu prodige pour « Oncle Jordan » ?

Privé de son acolyte de la ligne arrière, Terry Rozier, à cause d’une douleur à la cheville gauche, LaMelo Ball a pris sur lui de scorer davantage, égalant ainsi son record en carrière avec 7 tirs à 3-points réussis.

« Melo a joué sur ses instincts toute sa vie. Ce qui le singularise, c’est son feeling et ses instincts, ce que personne ne peut enseigner », précise James Borrego. « Maintenant, il s’agit d’élever son QI basket, pour qu’il puisse prendre l’information, l’analyser et l’appliquer à un match NBA. C’est sa prochaine étape. Les détails qu’il faut comprendre pour gagner un match NBA seront l’aune à l’aide de laquelle on l’évaluera cette saison. »

Bien tombé chez ces Hornets qui intriguent, LaMelo Ball apporte un vent de fraicheur dans cette franchise plutôt moribonde ces dernières années. Persuadé qu’il n’est pas arrivé par hasard dans l’équipe dirigée par Michael Jordan (qu’il appelle « unc » pour « uncle »), LaMelo Ball a, malgré son jeune âge, une mentalité d’un autre temps. Comme un Damian Lillard, il est plutôt de la vieille école quand il s’agit d’envisager son destin NBA.

« Je pense que j’ai encore cette mentalité qu’ils avaient par le passé. Tous ces changements d’équipe, ils ne faisaient pas ça à l’époque. Tu allais dans une équipe et tu y restais », conclut-il. « Tu es censé arriver dans une équipe et construire à partir de là. Pour moi, c’est comme ça que ça devrait marcher. Surtout pour les hauts choix de Draft qui vont généralement dans des équipes qui ne sont pas bonnes et doivent essayer de les améliorer. »