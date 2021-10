Kevin Huerter soulagé après sa prolongation de contrat

Kevin Huerter fait partie des joueurs issus de la Draft 2018 qui ont été prolongés en amont de cette campagne. Pour l’arrière des Hawks, ça s’est fait à la dernière minute, via un joli contrat de 65 millions de dollars sur quatre ans qui montre qu’il fait bien partie du projet du club à long terme.

Tous prolongés, Trae Young, John Collins, Clint Capela et Kevin Huerter sont ainsi désormais sous contrat jusqu’en 2025 et le groupe va pouvoir travailler sereinement lors des quatre années qui viennent.

« J’ai dû rappeler à beaucoup de gens dans l’enceinte qu’ils gagnaient beaucoup plus d’argent que moi », s’est ainsi amusé le « Red Velvet », sans doute chambré par Trae Young et John Collins sur sa belle prolongation. « Évidemment, tout le monde est heureux. Nous avons un bon groupe de gars ici. »

À 23 ans, l’arrière a certes vu ses moyennes régresser un peu dans sa troisième saison, mais son profil de shooteur, ainsi que ses progrès en défense, en font un élément clé pour la direction de la franchise de Géorgie.

« Nous avons signé beaucoup de personnes pour beaucoup d’argent cette intersaison… En tant que joueurs, cela en dit long », a-t-il continué. « Ils ont en quelque sorte joint le geste à la parole. Nous pensons que nous avons un bon groupe ici, et que nous fassions le même parcours que l’année dernière ou non, nous avons senti que nous avions un très bon groupe, et ils veulent nous garder ensemble. C’est une grosse partie de la logique. Il y a beaucoup de gars engagés sur plusieurs années maintenant, alors que nous essayons de faire du bruit. »

« La NBA fait un bon travail pour faire en sorte que 100 millions de dollars semblent ne pas être beaucoup d’argent. Pour le reste du monde, mes amis, mes pairs, ma famille, même un million de dollars représente beaucoup d’argent »

En prolongeant, Kevin Huerter évite ainsi le stress de la « free agency », lors de la prochaine intersaison.

« C’est quelque chose (prolonger) que je voulais, je voulais rester avec ce groupe », continue-t-il. « Cette alchimie, c’est énorme. De toute évidence, nous avons été en pleine forme au bon moment l’année dernière, nous avons récupéré beaucoup de joueurs au bon moment, et nous espérons commencer de la même façon jeudi (face aux Mavericks), en ayant beaucoup de joueurs en bonne santé et prêts, le même groupe avec lequel nous avons joué dans les moments importants il y a seulement quelques mois. C’est énorme. C’est difficile de former une équipe en un an et de gagner. Vous l’avez vu dans toute la NBA, les équipes qui restent ensemble et qui ont quelques années pour se construire sont les équipes qui gagnent, et c’est la façon dont nous essayons de procéder ici. »

En tout cas, l’arrière voulait garder les pieds sur terre et ne souhaitait pas être trop gourmand dans les négociations, en étant bien conscient qu’il obtenait déjà beaucoup, beaucoup d’argent.

« La NBA fait un bon travail pour faire en sorte que 100 millions de dollars semblent ne pas être beaucoup d’argent. Pour le reste du monde, mes amis, mes pairs, ma famille, même un million de dollars représente beaucoup d’argent. J’ai essayé de garder cela en perspective tout du long. C’est une somme qui change la vie ».