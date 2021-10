Un beau contrat pour Kevin Huerter

Après Trae Young et John Collins, c’est au tour de Kevin Huerter de décrocher une belle prolongation de contrat. On n’est pas dans les tarifs de ces deux coéquipiers, mais c’est un joli contrat de 65 millions de dollars sur quatre ans, et c’est le signe fort que le shooteur fait partie du noyau dur d’Atlanta.

« Il était important pour notre groupe de s’assurer que Kevin fasse partie de notre équipe dans le futur », a déclaré le président et GM des Hawks, Travis Schlenk, dans un communiqué. « Il est devenu un joueur polyvalent, un two-way player, qui peut s’adapter à n’importe quelle formation et peut évoluer sur tous les postes extérieurs. Nous sommes ravis que son avenir soit à Atlanta. »

Dix-neuvième choix de la Draft 2018, Huerter a débuté 156 des 200 matches disputés depuis son arrivée en NBA. Comme Young, Collins et Capela, le voilà lié aux Hawks au moins jusqu’en 2025. Il y a un mois, il confiait qu’il était pressé de prolonger pour s’éviter de cogiter pendant la saison.

« C’est facile d’être assis là et de dire que cela ne pèse pas dans ma tête. Évidemment, c’est un endroit où je suis vraiment à l’aise et où j’aimerais qu’un accord soit trouvé. Si nous ne parvenons pas à conclure un accord cet été, nous passerons au suivant » avait-il déclaré à Sports Illustrated. « J’espère que c’est quelque chose à laquelle je ne penserai pas tous les jours et pour lequel je ne me mettrai pas trop de pression. Je pense que nous avons un très bon groupe ici et que nous voulons le garder ensemble. J’espère que je pourrai faire partie de ce groupe sur le long terme. J’espère donc que cette situation n’affectera pas mon jeu. »