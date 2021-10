Les Wolves prolongent Anthony Edwards et Jaden McDaniels

Comme pour beaucoup d’autres jeunes talents en NBA, et ce n’est pas une surprise, les Wolves ont décidé de prolonger Anthony Edwards et Jaden McDaniels.

Les deux joueurs ont ainsi vu la troisième année de leur contrat de rookie être activée. Ils sont donc sous contrat, au moins, jusqu’en 2023, et c’est une décision qui n’a absolument rien d’étonnant de la part de la franchise de Minnesota puisque les deux joueurs ont réalisé une très bonne première campagne dans la ligue.

Au fil des semaines, Anthony Edwards est monté en puissance, a terminé la saison passée avec 19.3 points et 4.7 rebonds de moyenne et seul LaMelo Ball a récolté plus de votes pour le trophée de rookie de l’année. On attend encore plus, notamment en défense, pour son deuxième exercice dans la ligue.

Pour Jaden McDaniels, c’est également la récompense de sa première saison. Il a tourné à 6.8 points et 3.7 rebonds par match et ses performances lors des deux derniers mois de la saison passée, quand il fut titulaire, furent soulignées, surtout en défense où ce joueur encore un peu frêle physiquement a montré de belles choses.

Sources: The Minnesota Timberwolves have picked up third-year rookie scale options on Anthony Edwards and Jaden McDaniels. Rookie option deadline is Nov. 1; Minnesota takes care of their two 2020 first-rounders (Edwards No. 1, McDaniels No. 28) before the season begins.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 18, 2021