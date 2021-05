Jaden McDaniels, la bonne surprise de la saison des Wolves

Si ses chiffres ne vont pas vous faire tomber de votre chaise, à un peu moins de 7 points et 4 rebonds de moyenne en 63 apparitions, Jaden McDaniels a néanmoins réussi à faire bonne impression chez les Wolves.

Titulaire régulier sur les 27 dernières rencontres de la saison pour Minny, il a fini la saison sur sa meilleure prestation offensive en carrière, à 19 points à 8/13 aux tirs dont 3/7 à 3-points. De quoi laisser un bon souvenir à ses employeurs avant de partir en vacances…

Un jeune joueur avec un peu de « méchanceté » bienvenue

« C’est une super sensation de savoir qu’on est désiré », lance-t-il dans The Athletic, avant d’évoquer ses objectifs de l’intersaison à venir. « Il faut continuer à travailler pour progresser. Il y a toujours de nouveaux joueurs qui arrivent. Il faut se maintenir et progresser chaque jour. »

Le rookie sorti de la fac de Washington est encore une grande tige de 2m06 pour 85kg mais sa pugnacité et ses qualités des deux côtés du terrain ont charmé son coach, Chris Finch.

« Ce que je préfère chez lui, c’est qu’il a ce petit quelque chose de méchanceté. Il ne sait pas encore comment l’utiliser, mais c’est un compétiteur et il ne va pas hésiter à se mêler à la bataille si besoin », souffle le coach. « Il va se battre. Envoyer un petit coup de coude. Ou faire une faute un peu vilaine pour envoyer un message ou se venger de quelque chose. C’est le genre de chose qui montre qu’on a à faire à un compétiteur et un défenseur déterminé. »

Auteur d’une prestation notable face à Luka Doncic dernièrement, Jaden McDaniels se distingue de nombre de ses collègues car il a montré sa volonté de prendre en charge les plus gros scoreurs adverses. Avec ses longs segments et sa bonne mobilité, il présente un potentiel défensif intéressant, encore à ses prémices cette saison.

« J’ai la volonté de défendre sur les meilleurs joueurs, de me battre face à eux aussi dur que possible. C’est plus ou moins un truc que je fais depuis le lycée. J’ai toujours été comme ça en fait. »

« Son envergure est son meilleur atout », reprend Chris Finch. « Il a aussi de très bons pieds. Parfois, le jeu physique du poste 4 peut le déranger un peu. Mais il peut sur les postes 1 à 4, même s’il est probablement meilleur sur les gars qui ne sont pas trop physiques car il peut utiliser son envergure pour les gêner. »

Un gros potentiel défensif

Son problème majeur se situe précisément autour de sa frêle carcasse. L’ailier, qui n’a pas encore véritablement choisi son poste définitif entre l’intérieur et l’extérieur, envisage quoi qu’il en soit de se renforcer musculairement pour mieux tenir les chocs la saison prochaine. À vrai dire, c’est sa capacité à être efficace sur le tir à 3-points sur les deux prochaines campagnes qui feront de lui un intérieur ou un extérieur…

« J’envisage de faire beaucoup de travail sur le terrain mais aussi en musculation pour ajouter plus de poids à mon corps, et puis simplement de rester dans le fil de mon travail. Dans notre équipe, j’ai le sentiment que les postes 3 et 4 sont interchangeables. Je vais donc bosser sur des mouvements et des tirs pour jouer ces deux postes. Ce n’est pas la même chose en défense, mais j’ai l’intention de bosser les deux postes. »

Derrière le trident qui s’est constitué dans le Minnesota, à savoir Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell, plus le rookie phénomène Anthony Edwards, les Wolves veulent compléter leur effectif de joueurs de devoir et de mission. Jaden McDaniels peut en ce sens rendre de fiers services.

« On a maintenant un groupe de joueurs, avec Karl et D’Angelo en tête, qui peuvent jouer à haut niveau, et qui sont jeunes et peuvent encore progresser, ce qui est très excitant pour la franchise », conclut Gersson Rosas. « Et derrière, on a un noyau dur de jeunes comme Jaden McDaniels, Naz Reid, Vanderbilt qui vont continuer aussi à progresser et grandir avec nous. »

Choisi en 28e position lors de la dernière Draft, Jaden McDaniels a tout l’air d’être une bonne pioche pour les Wolves. Défensivement, il a en tout cas le potentiel pour bien aider les KAT, Russell et Edwards…