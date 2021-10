Adam Silver favorable à la vaccination obligatoire pour éviter les situations comme celle de Kyrie Irving

Comme chaque année, avant le début de saison, Adam Silver a pris la parole. Forcément, le sujet brûlant, c’était Kyrie Irving. Les Nets ouvrent la saison régulière dans quelques heures et ils ont écarté le meneur de jeu, non-vacciné et qui ne pouvait donc pas jouer à domicile selon les lois de la ville de New York.

Qu’en pense le patron de la ligue ? Est-il pour la vaccination obligatoire ?

« Je ne vais pas parler pour le syndicat des joueurs, mais je pense que ça doit rester un choix individuel parmi les joueurs. Après, j’aurais préféré que le syndicat accepte la vaccination obligatoire, comme celui des arbitres malgré une certaine opposition parmi ses membres. On aurait ainsi évité des problèmes avec nos joueurs. Ce n’est pas tant le souci de la ligue d’ailleurs, ça reste entre Irving et New York pour l’instant. »

« J’espère sincèrement que Kyrie, malgré sa forte résistance vis-à-vis du vaccin, décidera finalement de le faire »

La situation peut ainsi paraître injuste pour Kyrie Irving, qui ne peut pas jouer à New York, alors qu’un Bradley Beal, à Washington, peut jouer sans se faire vacciner.

« Je ne suis pas certain que ce soit la bonne approche, car avec ce virus, rien n’est vraiment juste », précise Adam Silver. « Il n’y a aucune distinction entre ceux qu’il frappe et j’estime que l’attitude de New York et des autres villes qui ont passé ces lois est appropriée. C’est une décision de santé publique responsable. Je l’accepte. Nous, la ligue, on doit jouer avec les cartes qui sont distribuées. Je sais que certains joueurs, dans certaines villes, auraient préféré que les gouvernements demandent la vaccination obligatoire pour les fans dans les salles. »

Adam Silver est-il aussi optimiste que Kevin Durant, qui pense qu’une solution positive sera trouvée entre son coéquipier et la franchise de Brooklyn ? En tout cas, pour défendre la liberté d’expression des joueurs NBA, il ne reproche pas sa prise de position au champion 2016.

« On verra bien. J’espère sincèrement que Kyrie, malgré sa forte résistance vis-à-vis du vaccin, décidera finalement de le faire, car on aimerait le voir jouer cette saison, on aimerait voir Brooklyn avec tout son groupe. Et j’espère que les joueurs vont continuer d’exprimer leur point de vue sur plein de sujets, et qu’ils seront respectés. Même si la ligue ou les fans ne sont pas d’accord avec eux, mais qu’ils respectent ça, si ça ne dépasse pas les bornes en matière de vulgarité ou de discours haineux. »

En tout cas, Adam Silver a confié qu’il n’y avait aucun signe que New York allait assouplir sa législation dans un futur proche, et si Kyrie Irving continue de refuser la vaccination, ça pourrait donc s’éterniser.