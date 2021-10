Mitchell Robinson sur le retour

Jouera ? Jouera pas ? De retour après une fracture du pied, Mitchell Robinson se rapproche chaque jour un peu plus des parquets. Son coach Tom Thibodeau a d’ailleur glissé que le pivot pourrait « idéalement » être en tenue ce soir pour le dernier match des Wizards.

« Chaque jour, il y a plus de contact. Il en fait de plus en plus. On veut ensuite voir comment il réagit le lendemain », a-t-il déclaré. « Il y a toujours la question de sa condition physique. Et il en fait beaucoup dessus. Il vient tous les soirs et fait beaucoup de travail supplémentaire. Donc on est satisfait du stade où il en est ».

Un dernier entraînement en guise de test

Tom Thibodeau ne veut pas faire de promesses, il veut d’abord voir son joueur à 100% à l’entraînement. « Je n’en sais rien pour être honnête avec vous. Je dis toujours qu’il faut bien s’entraîner d’abord pour bien jouer. Donc je veux voir ça en premier. Et il se débrouille de mieux en mieux. Ce sera un processus étape par étape pour lui. Il faut juste être patient. S’il donne tout ce qu’il a chaque jour, ça ira ».

Le bout du tunnel est proche et un retour sur les parquets sera la meilleure récompense pour Mitchell Robinson, qui a visiblement été suivi de près au cours de l’été par le staff de Tom Thibodeau.

« Beaucoup, beaucoup de personnes ont été chargées de travailler avec Mitchell. Il est resté ici pendant la majeure partie de l’été. Quand il est rentré chez lui en Louisiane, nous avons envoyé un préparateur physique avec lui, ainsi qu’un coach. Au total, nous avons envoyé trois personnes qui ont été impliquées à chaque instant », a rappelé le coach. « Ça montre à quel point il est important. Et tous nos joueurs le sont. Quand on passe par une phase de rééducation comme celle qu’il traverse, je pense que c’est important pour nous d’être fortement impliqués ».