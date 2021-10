Serge Ibaka va produire une série d’animation sur plusieurs athlètes de haut niveau

Grand amateur de mode, producteur d’une série de vidéos plutôt amusantes avec son « How Hungry are you ? », et même chanteur depuis peu, Serge Ibaka va ajouter une nouvelle corde à son arc entrepreneurial.

Selon Deadline, l’intérieur a signé un accord avec les studios Red Arrow pour produire une série d’animation intitulée « Overcoming », qui retracera son parcours du Congo jusqu’au titre NBA acquis avec Toronto, mais aussi celui d’autres sportifs de haut niveau qui ont, comme lui, dû surmonter de sacrés obstacles pour arriver au succès.

« J’ai toujours pensé que mon histoire pouvait servir d’inspiration. Partager l’histoire d’autres athlètes qui ont réussi à surmonter des obstacles aura également un impact important. Le succès n’est jamais cette ligne droite et beaucoup d’entre nous ont dû passer par des moments difficiles qui nous ont motivés et nous ont obligés à croire en nous-mêmes. Si on peut inspirer un seul gamin à ne pas abandonner ses rêves, ça sera déjà un succès. »

Grand absent des derniers playoffs pour les Clippers, car blessé au dos, Serge Ibaka a récemment repris les entraînements complets, avec contact. L’ancien du Thunder espérera faire mieux que l’an passé avec 11 points et 7 rebonds de moyenne, sa plus petite contribution offensive depuis 2011/12, il y a dix ans tout pile…

Ses projets hors-parquet lui ont en tout cas permis de mieux vivre sa longue rééducation et les mois passés à bûcher pour revenir cette saison : « Mentalement, ça peut être difficile mais comme je faisais beaucoup de choses hors-terrain, comme ma musique et mon émission de cuisine, ça m’a vraiment aidé à calmer mon esprit. »