Mamadi Diakité blessé à la hanche

À peine arrivé au Thunder, Mamadi Diakité a déjà rejoint l’infirmerie. Le jeune intérieur guinéen s’est effectivement blessé à la hanche gauche durant le dernier quart du match de présaison face à son ancienne équipe des Bucks.

Laissé libre par Milwaukee à la fin septembre, l’intérieur a rapidement rebondi avec le Thunder avant la présaison mais cette blessure est un nouveau coup dur dans le parcours de l’ancien champion NCAA de Virginia, sachant que la franchise d’OKC doit encore couper un joueur pour réduire son effectif aux quinze joueurs autorisés.

« La disponibilité est importante mais il y a beaucoup d’autres facteurs qui entrent dans ces décisions, et la plupart d’entre elles ont à voir avec le futur, les contrats et ce genre de choses », a précisé Mark Daigneault. « Tout cela sera pondéré en temps et en heure. C’est ce sur quoi [Sam Presti] est en train de travailler. »

Pas forcément signe d’une fin d’aventure au Thunder, cette blessure éloigne en tout cas Mamadi Diakité pour une période encore indéfinie. L’an passé, il tournait à 3 points en 10 minutes de jeu, pour 14 apparitions seulement en NBA, après avoir dominé dans la « bulle » de G-League, en étant élu dans le meilleur cinq.

Mamadi Diakité a en tout cas le profil du pivot athlétique qui pourrait bénéficier du centre de formation d’OKC.