Mamadi Diakité, une énergie brute au Thunder

Il n’a pas encore prouvé qu’il pouvait être un basketteur professionnel d’impact mais Mamadi Diakité a déjà garni son armoire à trophées. Champion de l’Etat de Virginie avec son lycée, champion NCAA avec Virginia, champion de G-League avec les Delaware Blue Coats (même s’il n’a pas disputé les playoffs) et champion NBA avec les Bucks (même s’il n’a joué que 35 minutes en postseason), le Guinéen a été coupé il y a quelques jours par Milwaukee.

« C’est le business », estime ainsi l’intérieur (2m06, 24 ans) à The Oklahoman. « Je comprends. C’est une équipe expérimentée qui m’a beaucoup appris. Être coupé ne veut pas dire qu’ils me détestent, juste qu’ils n’ont pas de place pour moi. Au final, c’est mieux pour moi d’aller ailleurs. »

Il faut dire que Mamadi Diakité n’est pas resté longtemps sans contrat. Il a ainsi immédiatement été récupéré par le Thunder, qui avait pourtant déjà 15 joueurs sous contrat pour la saison à venir.

« C’est une véritable fusée sur le plan athlétique », explique le coach du Thunder, Mark Daigneault. « Il est rapide pour rouler au cercle, il est vraiment explosif, il a de bons pieds. Beaucoup d’outils bruts ».

Du jus… mais des fondamentaux à travailler

Le Guinéen n’est toutefois pas encore assuré de faire partie du groupe pour la saison. Le Thunder doit ainsi couper quelqu’un et son contrat partiellement garanti en fait un des joueurs les plus simples à libérer. Lors du premier match de présaison, face aux Hornets, il n’a eu droit qu’à 8 minutes, pour 3 points (1/4), 2 rebonds et 2 contres.

« Je vais continuer à me battre », assure l’intéressé. « Je me bats depuis que je suis petit. Je sais que j’ai des handicaps, mais je suis un outsider. Je vais continuer à prouver que tout le monde a tort. »

Au Thunder, il a trouvé une équipe très jeune, qui peut s’entraîner dur, longtemps et au sein de laquelle il peut avoir du temps. Il a aussi retrouvé Ty Jerome, avec lequel il a évolué à Virginia.

« Il apporte beaucoup de jus, mais il doit aussi apporter des fondamentaux », détaille Mark Daigneault. « C’est là-dessus qu’il doit s’améliorer ». Pour Ty Jerome, justement, c’est un refrain connu pour Mamadi Diakité. « C’est son histoire depuis Virginia. Mais je pense que c’est plutôt bien d’avoir l’énergie, et de devoir la canaliser. »