G-League : Kevin Porter Jr. et Moses Brown dans le meilleur cinq de la saison

La G-League a récemment délivré ses récompenses de saison et il ne restait plus qu’à dévoiler les meilleurs cinq de l’année, de la « bulle » en fait.

Sans surprise, Paul Reed, le MVP et rookie de l’année fait partie du premier cinq, accompagné de Kevin Porter Jr. et Moses Brown, déjà bien intégrés dans leur équipe NBA depuis, à Houston et OKC respectivement. Mamadi Diakite du Magic (en NBA chez les Bucks) et Jared Harper des Knicks complètent le cinq.

Dans le deuxième cinq, on retrouve également quelques joueurs qui ont réussi à transformer l’essai, et intégrer une rotation NBA (sans grand temps de jeu encore). Henry Ellenson a ainsi signé chez les Raptors et Alize Johnson vient de rejoindre les Nets. Sur les lignes arrières, ce sont Oshae Brissett des Mad Ants, Malachi Flynn des Raptors et Brodric Thomas du Charge qui ont été récompensés.

Dans le troisième cinq, on retrouve Jordan Poole qui a déjà montré de belles choses dans l’équipe A des Warriors, aux côtés de Tre Jones et Robert Woodard II des Spurs, plus Tyler Cook des Wolves et Jarrod Uthoff des Bayhawks.

Chez les rookies, ce sont les mêmes noms, à l’exception de Kenyon Martin Jr. qui a lui aussi rejoint le grand bain chez les Rockets. Tahjere McCall et Gary Payton II sont les deux nouveaux noms qui apparaissent pour le coup dans le meilleur cinq défensif.

Premier cinq

Moses Brown (21 ans)

Oklahoma City Blue – 18 points, 14 rebonds, 2 contres en 26 minutes (14 matchs)

Mamadi Diakite (24 ans)

Lakeland Magic – 18 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 contres en 28 minutes (12 matchs)

Jared Harper (23 ans)

Westchester Knicks – 21 points, 7 passes, 3 rebonds, 1 interception en 33 minutes (12 matchs)

Kevin Porter Jr. (20 ans)

Rio Grande Valley Vipers – 24 points, 7 passes, 6 rebonds, 1 interception en 36 minutes (15 matchs)

Paul Reed (21 ans)

Delaware Blue Coats – 22 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 contres, 2 interceptions en 32 minutes (15 matchs)

Deuxième cinq

Troisième cinq

ALL-ROOKIE TEAM

Mamadi Diakite – Lakeland Magic

Malachi Flynn – Raptors 905

Kenyon Martin Jr. – Rio Grande Valley Vipers

Paul Reed – Delaware Blue Coats

Brodric Thomas – Canton Charge

ALL-DEFENSIVE TEAM

Moses Brown – Oklahoma City Blue

Mamadi Diakite – Lakeland Magic

Tahjere McCall – Lakeland Magic

Gary Payton II – Raptors 905

Paul Reed – Delaware Blue Coats