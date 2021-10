La saison de la confirmation pour Jae’Sean Tate

En décrochant, la saison passée, une place dans la première des deux All-Rookie Teams, alors qu’il n’a jamais été drafté, Jae’Sean Tate a totalement réussi sa première année en NBA. C’était une première étape, validée avec brio, qui en appelle une seconde : celle de la confirmation.

Après une saison galère (17 victoires), les jeunes Rockets seront bien plus ambitieux cette saison et Tate aussi, qui a bien l’intention d’enfoncer le clou.

« Je dois encore prouver qui je suis », annonce-t-il au Houston Chronicle. « Il y a toujours des gens qui douteront de moi et toujours des choses à prouver. Je ne dirais pas que je veux prouver aux autres qu’ils ont tort, mais plutôt que j’ai raison. J’ai toujours dit que je voulais faire une longue carrière en NBA. La saison passée, c’était un excellent début, mais je suis loin de ce que je veux être. »

« Je ne veux pas l’enfermer dans une case, donc je le mets partout et on voit où il est le mieux »

Pour faire encore progresser son joueur et lui permettre d’explorer l’ensemble de ses capacités, Stephen Silas ne veut pas lui imposer la moindre limite.

« On le fait bouger à quasiment tous les postes et dans tous les groupes », remarque le coach. « Il s’est amélioré pendant l’été, avec sa vitesse, sa puissance. Il a bossé son shoot. Il est tellement polyvalent. Je ne veux pas l’enfermer dans une case, donc je le mets partout et on voit où il est le mieux. Pour l’instant, il est bon partout où je l’ai placé. »

Titulaire la saison passée, Tate pourrait clairement le rester encore en 2021/22, mais son coach ne se refuse rien. Peut-être que, finalement, Eric Gordon va revenir dans le cinq majeur, et ainsi le repousser sur le banc.

« On va se pencher dessus et on verra », prévient Silas. « Polyvalent comme il l’est, il peut évoluer avec les titulaires ou avec les remplaçants. C’est simplement une question de groupe qui fonctionne le mieux quand lui est sur le parquet. Habituellement, les deux formations fonctionnent bien. Il peut porter la balle, jouer au poste 4 ou comme pivot dans un small-ball. En sortie de banc, il peut combler les trous. Je n’ai pas encore tranché. »

Une incertitude qui ne semble pas atteindre la confiance du joueur, qualifié de « rookie vétéran » par son coach puisqu’il a bientôt 26 ans (le 28 octobre prochain), qui y voit une occasion de faire parler sa polyvalence. « Quand on est un couteau-suisse, il est plus facile d’être placé ici ou là, de pouvoir jouer à plusieurs positions et d’obtenir plus de temps de jeu. J’ai encore beaucoup à apprendre. »