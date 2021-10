Quel rôle pour Eric Gordon ?

Plutôt « starter » en 2019, Eric Gordon avait retrouvé un rôle de joker de luxe en sortant du banc depuis deux saisons. Même si son temps de jeu reste à peu près le même selon les différents rôles qui lui ont été confiés depuis cinq saisons à Houston, la question est revenue sur le tapis dans la nouvelle configuration des Rockets : faut-il faire débuter Eric Gordon ou le maintenir en qualité de « joker » (et de repère fiable) pour la « second-unit » ? Avec le temps, l’intéressé a appris à s’amuser de ce genre de débat.

« C’est marrant depuis que je suis ici. Au début, j’avais devant moi deux arrières Hall of Famers en puissance (Chris Paul puis Russell Westbrook et James Harden). Maintenant, il s’agit de trouver quel est le meilleur rôle pour moi. Tout le monde essaie de prendre conscience des complémentarités des uns et des autres. Quel est le meilleur groupe pour commencer ou est-ce mieux pour moi de commencer sur le banc ? », demande-t-il au Houston Chronicle. « Ce qui est sûr, c’est que je vais devoir défendre le meilleur arrière de toute façon. Rien ne change vraiment par rapport au passé ».

Dans la balance avec Kevin Porter Jr et Jalen Green

A l’aube de la saison 2021-22, Kevin Porter Jr et Jalen Greeen semblent tenir la corde pour débuter sur les postes arrières. Mais Eric Gordon pourrait également débuter à l’aile, comme ça a été le cas lors du premier match de pré-saison des Rockets face aux Wizards. Deux jours plus tard, Stephen Silas avait dû composer autrement puisque Gordon était indisponible, touché à la cheville.

« Je me suis amusé avec les cinq majeurs », a pour sa part confié Stephen Silas, se gardant d’apporter une conclusion définitive sur la question. « Je pense que Kevin (Porter Jr) et Jalen (Green) jouent bien ensemble et qu’avoir Eric sur le terrain comme défenseur et comme shooteur colle bien à ce groupe de départ. Mais nous verrons bien ».

Le temps de la pré-saison pour se décider

La saison dernière, Stephen Silas avait fait le choix… de ne pas trancher. Sur ses 27 matchs disputés, le meilleur sixième homme 2017 avait débuté la moitié de ses matchs dans le cinq (13), l’autre moitié sur le banc.

« Nous voulons être performants des deux côtés du terrain tout au long de la pré-saison et trouver une solution au fil des matches. Je vais ensuite me réunir avec l’entraîneur à un moment donné et on parlera avant la saison », a ajouté le joueur.

D’ici là, le GM Rafael Stone a rappelé l’importance de cet élément « de premier plan », doté de toutes les capacités pour faire partie des leaders de cette équipe, en défense notamment.

« Eric est un gars qui peut tout faire. Je pense qu’il considère cette année comme une année où il peut être en bonne santé et vraiment poser son empreinte sur un groupe. Eric est à un stade de sa carrière que tous les autres joueurs de notre équipe essaient d’atteindre ».

Restent Toronto ce soir et San Antonio vendredi en matchs de pré-saison pour permettre à Stephen Silas et son staff d’y voir un peu plus clair.