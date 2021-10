Erik Spoelstra, le nouvel observateur

Puisque Rick Carlisle est passé de Dallas à Indiana cet été, Erik Spoelstra est désormais l’unique dauphin de Gregg Popovich en matière de longévité sur le même banc de touche.

En place depuis 2008, le coach du Heat vient d’être plébiscité par les GM lors du sondage annuel de la NBA puisqu’il est considéré comme le meilleur coach actuel, et de loin, avec 55% des voix. Un comble quand on sait qu’il n’a jamais remporté le trophée de Coach Of The Year malgré ses deux titres remportés, et ses trois finales perdues.

Quoi qu’il en soit, l’intéressé fait toujours partie de la crème de la crème, et l’une de ses principales qualités est sans doute d’être capable de s’adapter à son groupe. En l’occurrence, à ses recrues puisque Pat Riley est allé lui chercher trois champions NBA : Kyle Lowry, P.J. Tucker et Markieff Morris. Deux des trois devraient débuter, et Erik Spoelstra a décidé de prendre du recul dans un premier temps.

« Au camp, je l’ai fait remarquer très tôt aux joueurs, je veux davantage être dans l’observation au début et ensuite voir où l’on peut ajouter de la plus-value et vraiment entrer dans les détails » explique-t-il au Sun Sentinel. « Cela s’est clairement passé très vite, et c’est ce qu’on voulait tous, les joueurs comme le staff. »

A lire : la preview du Miami Heat

Ce qu’Erik Spoelstra a donc observé, c’est que ses recrues avaient cette capacité à se fondre rapidement dans le collectif et à intégrer les principes offensifs et défensifs du Heat. Avec des fondations en place depuis longtemps, le Heat fait partie de ces franchises qui possèdent une véritable identité et un vrai fond de jeu, surtout défensif.

« On souhaite que les fondamentaux restent les mêmes avec l’attention portée sur les détails, l’engagement en défense, et faire les choses avec implication des deux côtés du terrain » poursuit-il. « Nous devons encore développer une identité sur le plan offensif, voir un peu où tout cela va nous mener. Je veux être ouvert sur ce que cela peut devenir, et ne pas mettre trop de directives encore dans ce secteur ».

En revanche, côté défense, il apprécie ce qu’il voit. « Pour l’instant, je suis encouragé parce que je vois de ce côté du terrain. Les détails vont venir… Cela commence toujours par le fait que vos meilleurs joueurs sont concentrés sur ce secteur. Et nos meilleurs joueurs sont des « two-way players » confirmés. Il est important pour eux que les gars se donnent en défense. C’est la chose la plus importante et la plus difficile à trouver en NBA. »