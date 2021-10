Isaiah Joe a une chance à saisir

Sa première saison dans la ligue et à Philadelphie fut très discrète. Avec ses 3.7 points en 9 minutes de temps de jeu en moyenne lors de la campagne 2020/21, Isaiah Joe n’a pas réellement montré ses qualités de shooteur alors qu’il était pourtant arrivé dans la ligue avec cette étiquette sur le dos.

Et si c’était pour cette année ? Doc Rivers compte s’inspirer d’un de ses anciens joueurs aux Clippers, JJ Redick en l’occurrence, pour faire progresser l’ancien d’Arkansas.

« Je pense qu’il en a les capacités », estime le coach de Philadelphie, quand il évoque le parallèle entre le jeune Isaiah Joe et le néo-retraité. « Je ne sais pas s’il est à ce niveau ou pas, mais il peut faire plus. Il dribble plus souvent par exemple et le fait mieux. Ce que j’aime chez Isaiah, c’est qu’il dégaine vite. C’est typiquement dans le style de Redick. Avec Georges Niang, il est sans doute celui qui shoote le plus vite dans l’équipe. »

S’il y a bien un domaine dans lequel Isaiah Joe peut espérer dépasser JJ Redick, c’est en défense, tant l’ancien d’Orlando ou de New Orleans n’a jamais été une référence de ce côté du terrain.

Ce sera la mission de Danny Green cette saison, lui qui avait pris sous son aile Matisse Thybulle l’an dernier et l’a aidé à s’imposer comme un des meilleurs de la ligue désormais.

« Il a progressé et possède un gros potentiel », annonce ainsi le triple champion NBA, en parlant de son coéquipier. « J’aime ce qu’il apporte et une fois que son physique sera un plus développé, il sera un excellent joueur dans cette ligue. Il est toujours ouvert à la critique et prêt à écouter. »