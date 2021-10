Les Cavaliers ont fait trembler les Bulls, et ils ont assuré le spectacle avec les dunks de Jarrett Allen, Lauri Markkanen et d’Isaac Okoro, mais aussi ce gros scotch d’Evan Mobley sur DeMar DeRozan. À propos de contre, la palme de la plus haut altitude est pour Mo Bamba.

À voir aussi le dunk en transition de Cole Anthony et le alley-oop d’Anthony Davis pour récupérer la première place.