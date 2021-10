Présaison | San Antonio s’est fait très peur

On a souvent assisté à ce type de scénario pendant cette présaison. Une formation largement en tête au début du 4e quart-temps qui s’écroule dans le supposé « garbage time ». Ce fut le cas cette nuit des Spurs qui menaient de 17 points quand Gregg Popovich a décidé de vider son banc.

En face, le Magic en profite, et Jamahl Mosley décide carrément de remettre ses titulaires en jeu. Résultat, Orlando signe un 13-0 en trois minutes pour passer de 91-74 à 91-87. Bryn Forbes redonne de l’air aux Spurs (98-90) mais Mo Bamba et Cole Anthony enchaîne avec un 8-0 et à deux minutes de la fin, Orlando égalise 98-98. Côté Spurs, Popovich ne change pas sa stratégie et laisse ses remplaçants se débrouiller.

Bonne idée puisque c’est Keita Bates-Diop qui délivre son équipe d’un 3-points à une minute de la fin (101-98). Les efforts de Mo Bamba, au contre et au dunk, sont insuffisants et San Antonio s’impose par la plus petite des marges (101-100).