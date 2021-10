Présaison | Cameron Thomas assomme l’équipe D des Bucks

Une affiche de prestige au Barclays Center puisque les Nets défiaient les Bucks, champions en titre, et vainqueurs de ces mêmes Nets en demi-finale de conférence.

Sauf que Milwaukee avait décidé de venir avec son centre de formation, et forcément, la rencontre n’avait pas grand intérêt… Côté Nets, Steve Nash pouvait compter sur Kevin Durant et James Harden, et quasiment sur tout le monde à l’exception bien sûr de Kyrie Irving, puisque la rencontre était à domicile.

De cette partie, on retiendra surtout la dernière minute avec un nouveau coup de chaud de Cameron Thomas. Il reste 2min30 à jouer, et les Bucks sont devant (109-108). Le rookie des Nets donne l’avantage aux siens dans le trafic (110-109). Ensuite, l’épaule en avant, il envoie son défenseur à cinq mètres (et on n’exagère pas !), et il marque près de la ligne des lancers-francs (112-111).

Il reste une minute à jouer, les Bucks peuvent repasser devant, mais Sandro Mamukelashvili loupe son 3-points. Balle à Cameron Thomas. Tout le monde s’écarte pour qu’il joue le un-contre-un.

Les stars se lèvent sur le banc, et tel un James Harden ou un Kyrie Irving, le rookie plante le 3-points qui fait mal (115-111). Il reste 30 secondes, et les Bucks ne reviendront pas. Cameron Thomas aura inscrit ses 7 points dans les deux dernières minutes, et avant son coup de chaud, il en était à 0 sur 7 aux tirs…