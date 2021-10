Présaison | Stephen Curry gâche les débuts de Russell Westbrook

C’est fait, LeBron James (et son numéro 6) et Russell Westbrook ont joué en présaison. C’était à San Francisco pour défier les Warriors, et cette première sortie ne restera pas dans les annales. Le début de match non plus… Après huit minutes de jeu, les équipes en étaient à un vilain 5 sur 30 aux tirs !

Heureusement, devant leur public, les Warriors vont commencer à faire mouche, et Steve Kerr peut compter sur deux arrières déjà en grande forme avec Stephen Curry bien sûr, mais aussi Jordan Poole.

À eux deux, ils cumulent 58 points, et c’est Poole qui frappe le premier au début du 2e quart-temps pour donner l’avantage aux Warriors (34-29). En face, Westbrook et LeBron sont rouillés, et les Warriors attendent la fin du quart-temps pour signer un 9-0 et donner dix points d’avance (59-49) à la pause.

Dwight Howard sonne la révolte

Au retour des vestiaires, le festival Poole continue. Steph Curry est maladroit de loin, alors il se rapproche. Les deux sont épaulés de Damion Lee pour passer l’écart au-dessus des 20 points (81-60). Grâce à un Dwight Howard très actif et à Austin Reaves, les Lakers réagissent mais c’est le moment choisi par Curry pour retrouver son adresse longue distance. À coups de 3-points, il maintient les Lakers à 20 points d’écart (89-69).

Steve Kerr décide de sortir ses titulaires, tandis que Frank Vogel choisit de faire confiance aux joueurs qui en veulent le plus. C’est à dire le duo Howard-Reaves, épaulé de Kendrick Nunn. Les Lakers, dominateurs dans la raquette, grignotent leur retard, mais les Warriors ont encore quelques artificiers sur le terrain. Ce sont Chris Chiozza et Moses Moody qui se chargent de repousser les Lakers, et Golden State s’impose finalement 121-114 pour une troisième victoire en trois matches.