Dwane Casey garantit que Cade Cunningham ne sera pas un « bide »

Homme à tout faire de son équipe d’Oklahoma State toute la saison durant, Cade Cunningham n’a pas été le joueur à la manoeuvre depuis son arrivée chez les Pistons. En ligue d’été par exemple, c’était plutôt Killian Hayes qui avait la balle en mains pour créer du jeu.

N°1 de la dernière Draft, Cunningham ne prend nullement ombrage de cette rétrogradation. Il sait que c’est temporaire. Le temps qu’il s’habitue à la Ligue.

« Il est suffisamment intelligent pour comprendre les dynamiques d’équipe »

« Il est bien conscient des dynamiques et de la cohésion de l’équipe. Il n’arrive pas en disant, me voilà, je suis le n°1 de la Draft. Je n’ai pas vu la moindre trace de ça », lance un Dwane Casey sous le charme dans le Detroit News. « Il est aussi conscient qu’à un moment, il devra laisser son empreinte sur l’équipe mais il est suffisamment intelligent pour comprendre les dynamiques d’équipe. »

Décalé au poste 2 aux côtés de Killian Hayes dans le fort probable cinq majeur des Pistons, Cunningham aura tout le temps de prendre ses marques au fur et à mesure des matchs. Mais Coach Casey entrevoit également de lui laisser des responsabilités accrues quand il sera prêt à les assumer.

« Une chose est sûre : Cade ne va pas être un bide, je peux vous le garantir. Il y aura des moments difficiles mais on sera là pour le soutenir. Il va avoir une cible dans le dos à chaque match, mais c’est à nous, ses coéquipiers, le coaching staff et toute la franchise de le soutenir. Il y aura des soirs où il va marquer 7 points et d’autres, 25. Est-ce que ce sera le joueur qu’il deviendra ? Non, il sera entre les deux jusqu’à ce qu’il s’habitue au jeu NBA. »

« Les choix de Draft n’importent plus, il s’agit de faire jouer les gars qui trouvent les solutions »

Que ce soit pour Cunningham ou pour Hayes, le statut de « lottery picks » ne les protègera pas d’un retour sur le banc quand ça marchera moins bien. Casey sera comme toujours intransigeant avec ses jeunes pousses.

« Les choix de Draft n’importent plus, il s’agit de faire jouer les gars qui trouvent les solutions. Si un gars n’y arrive pas, tu manques de respect à ses coéquipiers si tu donnes automatiquement des minutes à un autre joueur rien que parce qu’il a été drafté haut. Leurs capacités et ce qu’ils apportent à l’équipe seront ce qui décidera qui joue. Cade et Killian ne jouent pas parce qu’ils sont des choix élevés de Draft. Si l’un d’entre eux n’est pas performant, il ne sera pas sur le terrain, car je ne veux pas tricher avec ça. »

Cinquième effectif plus jeune de la Ligue avec une dizaine de joueurs sous les 24 ans, dont Saddiq Bey, Saben Lee ou encore Isaiah Stewart qui sont attendus comme des piliers du groupe, les Pistons espèrent montrer des signes de croissance cette saison.