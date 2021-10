Jason Kidd fier d’être diplômé

Jason Kidd vient de refermer le chapitre de sa vie étudiante, mise de côté depuis 1994. Après sa carrière de joueur, l’actuel coach de Dallas a repris le fil via des cours en ligne, lors de son passage aux Lakers notamment, et a donc reçu son diplôme de l’université de Phoenix, validant ses acquis en Anglais.

Le programme met l’accent sur l’analyse littéraire, la diversité, la pensée critique et les compétences en communication écrite et orale grâce à un programme rigoureux de littérature, de composition, de langue et de linguistique, et d’études de communication.

Son diplôme trône désormais sur le mur de son bureau et procure une fierté particulière à J-Kidd, finalement récompensé de ses efforts, et un soulagement aussi.

« C’est quelque chose qui aura la même importance que les médailles d’or et le titre. Je tiens à remercier l’Université de Phoenix pour m’avoir aidé à atteindre cet objectif », a-t-il confié. « Quand on parle à la jeune génération et qu’on évoque l’importance de l’éducation, on commence par te demander si tu as eu un diplôme. J’ai dû éluder cette question quelques fois. Maintenant, je n’ai plus à le faire ».