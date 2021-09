Eric Bledsoe remplacera Kawhi Leonard dans le cinq de départ des Clippers

Kawhi Leonard potentiellement absent pendant tout le prochain exercice, en raison de sa rupture partielle d’un ligament croisé, l’une des grandes questions entourant ces Clippers version 2021/22 concerne l’identité du remplaçant de « The Claw », dans le cinq de départ californien.

Sur le papier, ils étaient trois à prétendre initialement au poste d’ailier titulaire de Los Angeles : Nicolas Batum, Terance Mann et Justise Winslow. La logique aurait voulu que Batum ou Mann, plus familiers des systèmes de Tyronn Lue et présents à plusieurs reprises dans le cinq « angeleno » en 2020/21, récupèrent la place de Kawhi Leonard. Même si le nouveau venu Winslow avait également des arguments à faire valoir.

Sauf que le coach des Clippers, interrogé à ce propos en marge du premier entraînement de son équipe, a décidé de prendre tout le monde de court.

« Pour commencer la présaison, nous allons aligner Reggie [Jackson], [Eric] Bledsoe, [Paul George], Marcus [Morris] et [Ivica Zubac] », révélait ainsi Tyronn Lue. « Bien sûr, nous allons multiplier les ajustements lors de nos entraînements, mais voici ma vision des choses à l’heure actuelle et nous verrons ensuite ce qu’il se passe. »

La continuité comme maître-mot

En clair, la franchise californienne partira donc dans un premier temps avec un « backcourt » composé de Reggie Jackson et Eric Bledsoe, tandis que Paul George retrouvera son rôle d’ailier plus traditionnel et que Marcus Morris glissera une nouvelle fois au poste 4, en tant qu’ailier-fort fuyant, avec Ivica Zubac sous les panneaux.

Derrière ces cinq joueurs, Luke Kennard, Terance Mann et Justise Winslow devraient quant à eux former la triplette d’extérieurs des Clippers en sortie de banc, en étant tous les trois responsables de la création du jeu de leur équipe, alors que Nicolas Batum et Serge Ibaka constitueront très probablement la raquette remplaçante de Los Angeles.

Dans l’ensemble, les rotations de Tyronn Lue seront donc très similaires à celles qu’il mettait en place la saison dernière, avant les playoffs tout du moins, pour que cette fameuse notion de « continuité » soit toujours présente à Los Angeles, en 2021/22.

« Le principal changement, c’est la blessure de Kawhi [Leonard] mais, au-delà de ça, nous allons fonctionner de la même manière que la saison dernière », confirmait d’ailleurs le coach. « Nous n’allons pas trop tirer sur les joueurs, car je sais que c’était l’une des intersaisons les plus courtes de l’histoire. Il faudra donc être intelligent, même si nous devrons aussi travailler sur notre exécution collective. Et quand un joueur comme Kawhi est absent, vous devez être vraiment, vraiment bon dans l’exécution. C’est ce sur quoi nous devrons travailler cette saison. »

Le tout sans manquer d’intégrer au plus vite les nouveaux arrivés qui auront un rôle important à jouer dans son schéma tactique, comme Eric Bledsoe, mais aussi Justise Winslow, donc.

« C’est la chose la plus dure du camp d’entraînement, car vous ne savez pas si vous allez trop vite, si vous allez trop lentement ou si les gars décrochent », continuait à ce sujet Tyronn Lue. « Avec l’intégration de Justise [Winslow] et [Eric] Bledsoe, nous savons que nous devons ralentir la cadence mais, en dehors d’eux, à peu près tous les autres joueurs connaissent déjà ce que nous essayons de mettre en place. Donc, pour les deux nouveaux, nous devrons répéter les choses davantage, pour qu’ils soient rapidement au même niveau que les autres. »

Renaissance sur les terres de ses premiers exploits ?

Lors de cette conférence de presse, l’ancien entraîneur des Cavaliers, champion NBA avec Cleveland en 2016, a également indiqué qu’il comptait sur Eric Bledsoe pour que le jeu des Clippers gagne en rapidité (97.6 possessions par match en 2020/21, le 28e total de la ligue) et ne perde pas en fluidité.

« Ce sera un facteur important [de notre saison] », estimait Tyronn Lue. « C’est un joueur qui peut pousser la balle, attaquer la peinture, accélérer en transition. Il est fort et imposant physiquement, il peut défendre sur trois postes… Il va nous offrir un vrai coup de boost, car il sera capable de maintenir un tempo élevé et de créer des tirs faciles pour les autres. Et c’est ce que nous devons réussir à faire en contre-attaque. »

Et tandis qu’Eric Bledsoe a déjà avoué se sentir « vraiment bien » dans son nouvel environnement, Reggie Jackson n’est pas du tout inquiet quant à l’intégration future de son nouveau partenaire sur les lignes arrières californiennes.

« Je le vois s’intégrer à merveille », jugeait de son côté le meneur. « Il s’est déjà mis en évidence [à l’entraînement]. Il a été agressif, il a attaqué le cercle, il a fait jouer les autres et je suis simplement heureux qu’il semble en bonne santé, parmi nous. Ça a été un sacré joueur dans cette ligue, il n’a pas 11 années d’expérience pour rien et, quand il est en pleine forme, c’est quelqu’un de spécial. Je pense donc qu’il va parfaitement s’intégrer et nous avons besoin de ce qu’il sait faire, car il peut vraiment aller dans le trafic et attaquer le cercle. Ça va nous apporter des fautes et ça va nous aider à faire circuler le ballon, car il sait créer le jeu. »

À 31 ans, Eric Bledsoe (12.2 points, 3.4 rebonds et 3.8 passes de moyenne avec les Pelicans, en 2020/21) entend clairement reprendre le fil de sa carrière, au sortir de sa plus mauvaise campagne, à titre individuel, depuis 2012/13. À l’époque, « Mini-LeBron » évoluait déjà chez les Clippers, la franchise de ses débuts, et peut-être que ce retour en Californie, au sein d’un prétendant au titre, sera synonyme de renaissance pour lui.