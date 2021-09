Pour Ja Morant, les Grizzlies peuvent rivaliser avec les meilleurs

Rookie de l’année mais resté à quai au moment des playoffs, Ja Morant a rectifié le tir la saison passée en portant ses Grizzlies en playoffs pour la première fois depuis trois ans.

Avec 19 points et 7 passes de moyenne, le Grizzly a confirmé son statut dans la Ligue, au point de se considérer comme l’un des cinq meilleurs meneurs de la NBA. Mais le jeune meneur de 22 ans n’a aucune intention de se reposer sur ses lauriers.

« Je veux simplement gagner en constance sur mon tir »

Après un été studieux qui l’a vu bosser à Miami, Las Vegas, et Los Angeles, Ja Morant se sent prêt à repartir en mission. Pour sa troisième rentrée en NBA, il vise toujours plus haut.

« Je veux simplement gagner en constance sur mon tir. J’ai fait beaucoup d’exercices sur mon tir, que ce soit en catch-and-shoot ou en sortie de dribble. Mais j’ai aussi travaillé sur des aspects de mon jeu qui étaient déjà bons, mais où je veux faire encore mieux, comme par exemple les floaters ou différentes manières de finir mes actions dans la peinture. J’ai beaucoup bossé sur ces choses-là et maintenant, je suis prêt à jouer et prêt à voir ce travail porter ses fruits. »

Petite bombe athlétique, Ja Morant a également indiqué qu’il avait bossé son physique durant l’intersaison, mais en veillant bien à ne pas trop forcer. Après deux saisons à 67 et 63 apparitions, il compte être présent à chaque match pour mener son équipe. Ses deux kilos pris en chemin ne lui feront pas de mal en ce sens.

« J’essaye toujours de rester prêt à jouer les matchs. Evidemment, les entraînements ne permettent pas de reproduire complètement l’intensité des matchs mais j’essaie de rester dans la meilleure forme possible, que ce soit en me donnant à fond sur un workout ou en faisant plusieurs sessions par jour. J’ai pris un peu plus de deux kilos durant l’été, donc j’essaie de continuer à progresser sur ce point-là également. Je me suis simplement concentré sur ma santé. Une saison NBA implique pas mal de fatigue et de petits pépins, donc il faut travailler intelligemment. En fin de compte, je ne pouvais pas en faire trop non plus. »

« C’est un peu le slogan de notre saison : les playoffs ou rien »

Un des éléments clés de la saison pour Memphis sera de retrouver un Jaren Jackson Jr. enfin en pleine possession de ses moyens. Avec lui, Ja Morant devrait pouvoir être d’autant plus dangereux. Et les Grizzlies avec.

« On est très content de le retrouver, c’est un talent à part. On doit repartir sur les bases qu’on avait établies quand on a commencé tous les deux. Les blessures nous ont un peu retardés mais maintenant, on doit reprendre notre progression. Avec lui sur le terrain, ça offre beaucoup d’espaces et il peut faire beaucoup de choses pour l’équipe. J’espère qu’on va pouvoir rester en bonne santé toute la saison. »

Outre la présence de nos deux Frenchies, Killian Tillie et Yves Pons, Memphis sera une équipe à suivre de près pour le retour du triple J, mais aussi pour le jeu spectaculaire de Ja Morant. Avec l’arrivée de Steven Adams sous les panneaux, les Grizzlies veulent faire au moins aussi bien que l’an passé.

« On peut lutter contre les meilleurs. On a battu trois équipes très difficiles à manœuvrer, à commencer par les Spurs, puis Golden State et Utah en playoffs. On peut rivaliser face à eux. On doit continuer à se concentrer sur notre travail. C’est un peu le slogan de notre saison : les playoffs ou rien », conclut l’ambitieux Ja Morant.