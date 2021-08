Memphis avait protégé Killian Tillie cet été en activant sa « qualifying offer ». Désormais, le management des Grizzlies a décidé d’offrir à l’ancien pensionnaire de Gonzaga un deuxième « two-way contract » après celui signé le 24 novembre 2020.

Satisfaisant sur la Summer League de Vegas avec 14.5 points de moyenne sur les deux premiers matchs, le Français avait fait honneur à sa réputation d’intérieur fuyant face aux Nets avec ses 20 points à 6/10 de loin.

S’il aura la possibilité d’évoluer en NBA jusqu’à 50 matches la saison prochaine, le fils de Laurent Tillie devrait normalement jouer la majeure partie du temps avec les Hustles de Memphis en G-League, vu que la raquette des Grizzlies comporte déjà Steven Adams, Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke ou encore Xavier Tillman.

À noter que c’est la dernière saison durant laquelle Memphis peut proposer ce type de contrat au joueur français. À Tillie donc de faire ses preuves pour décrocher un contrat garanti à la fin de la saison.

The @memgrizz today announced the team has signed Killian Tillie to a two-way contract. pic.twitter.com/O7N7vVBOfy

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) August 12, 2021