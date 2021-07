Memphis protège Killian Tillie

Apparu à dix reprises cette saison dont une fois dans le cinq majeur, Killian Tillie n’a eu que de rares occasions de se montrer à Memphis en raison d’une forte concurrence sur les postes intérieurs, et des pépins physiques.

Titularisé une seule fois contre les Kings, le Français avait profité de la mise au repos des cadres pour jouer 38 minutes et marquer 16 points.

Non utilisé en playoffs, il aura peut-être la possibilité s’imposer un peu plus dans la rotation des Grizzlies puisque ces derniers ont décidé de le protéger en lui proposant une « qualifying offer ». Grâce à celle-ci, le management de Memphis pourra s’aligner sur d’éventuelles offres extérieures faites du Français.

À priori convoqué pour les ligues d’été avant de revenir pour le camp d’entrainement, l’intérieur devrait croiser deux compatriotes lors des prochaines Summer League puisque la franchise du Tennessee va donner une chance à Olivier Sarr et Yves Pons.

Il y a quelques semaines, sur BeIN Sports, il avait confié être très motivé à l’idée de montrer ce qu’il vaut à ses dirigeants. « Je veux rester à Memphis, pour le staff, pour tout le monde autour et pour l’équipe. Je vais travailler tout l’été pour obtenir une place dans l’équipe. On a deux semaines de vacances donc je vais rentrer à Spokane, à Gonzaga et après, je rentre à Memphis direct et retour au travail. »