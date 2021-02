Killian Tillie, le patient français

Toujours pas apparu sur un terrain NBA, ni en présaison, ni en saison régulière, Killian Tillie n’était pas non plus mentionné dans l’effectif du Memphis Hustle pour la prochaine bulle qui s’ouvrira le 10 février.

Si le rookie français des Grizzlies est pour le moment aux abonnés absents, ce n’est pas forcément mauvais signe. Ça pourrait même être une bonne nouvelle si l’on écoute ce qu’en pense Taylor Jenkins, le coach de Memphis, qui veut le garder près de l’équipe première pour le faire progresser.

« On est très enthousiaste pour Killian », déclare-t-il pour SB Nation. « On pense qu’il est parfait pour s’adapter à notre équipe, à la fois du point de vue basket, mais aussi du point de vue personnel. »

Après 11 matchs sur la liste des blessés, à cause d’un souci aux ischio-jambiers puis de douleurs au pied, Killian Tillie avait été placé actif au sein de l’effectif des Grizzlies pour les rencontres face à Philadelphie et Phoenix, les 17 et 18 janvier dernier.

« Il a le potentiel pour devenir un shooteur d’élite et un créateur de jeu d’élite »

L’ancien Zag n’a pourtant toujours pas effectué ses débuts officiels dans la Grande Ligue mais ça semble en bonne voie, avec de bons échos de ses entraînements.

« D’un point de vue offensif, sa polyvalence et sa capacité à tirer extérieur sont énormes pour un intérieur. Il a le potentiel pour devenir un shooteur d’élite et un créateur de jeu d’élite. Il fait les bonnes lectures de jeu, à très haut niveau, durant les entraînements. »

Alors que les Grizzlies sont sur 7 victoires de rang, et que leur banc ne semble pas avoir de bout, la situation est idéale pour lancer le Frenchy. Tout proche d’un retour, qu’il soit en G-League ou en NBA, Killian Tillie fait en tout cas saliver le coaching staff des Grizzlies par sa capacité à créer des choses. Et ce, des deux côtés du terrain.

« C’est ce qui nous a vraiment sauté aux yeux avec lui et c’est ce pourquoi on est tombé amoureux de lui quand on étudiait nos possibilités avant la Draft », conclut Taylor Jenkins. « On est clairement enthousiaste pour son avenir avec nous à Memphis. »

Au milieu de ces bouquets de louanges, on attend surtout de voir le numéro 35 de Memphis en pleine action.