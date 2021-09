Goran Dragic veut aider les jeunes Raptors à grandir

« Je me suis mal exprimé. Je me suis excusé et je veux à nouveau m’excuser maintenant ; ce n’était pas mon intention. » Pour sa conférence de presse d’introduction aux Raptors, Goran Dragic vient d’envoyer un message d’apaisement en direction de son équipe et de leurs fans. Le nouveau venu s’était déjà excusé pour ses commentaires peu enthousiastes, lâchés au moment de son transfert.

Le Slovène dit avoir été bien reçu depuis par la franchise canadienne, qui l’a récupéré en échange de Kyle Lowry. « Ils veulent que je me sente à l’aise et c’est le cas ici depuis deux semaines », décrit le meneur.

Ce dernier s’est vraisemblablement fait à l’idée que son éventuel départ vers Dallas, ou une autre équipe avec de plus grandes ambitions que Toronto, n’était pas pour tout de suite. En attendant, il a l’intention de s’investir dans le projet des Raptors.

« Je suis un professionnel, je joue dans cette ligue depuis 14 ans. Je vais faire tout ce qu’il faut pour intégrer cette équipe et aider les jeunes à grandir. Je pense que c’est la chose la plus importante, à ce stade de ma carrière, d’aider les jeunes joueurs à surmonter toutes les difficultés pendant la saison et d’être là pour eux. »

Le gaucher de 35 ans, qui sera le joueur le plus âgé et le plus expérimenté de l’effectif (et de très, très loin), estime que les Raptors ont un bon mélange de jeunes et de cadres plus affirmés (Pascal Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby) qui sont déjà allés au bout avec le titre de 2019.

Pas de problème de maillot de Kyle Lowry

À voir si Goran Dragic sera en mesure de reprendre un peu du leadership, promis à Pascal Siakam, incarné par Kyle Lowry ces dernières années. « Je suis dans cette ligue depuis un moment et je sais que Kyle a apporté un titre à cette franchise. Donc je crois que son maillot sera probablement accroché au plafond. »

Les deux joueurs échangés avaient d’ailleurs la particularité de porter le numéro 7 tous les deux l’an passé. À Toronto, l’ancien joueur du Heat a décidé de revenir au numéro 1, qu’il avait déjà porté lors de son second passage à Phoenix. « J’avais fait une assez bonne saison cette année-là », note Goran Dragic en référence à ses 20 points de moyenne lors de l’exercice 2013-2014.

De son côté, son homologue a préféré garder son numéro 7 en arrivant à Miami. Un choix qui n’a posé aucun problème à Goran Dragic.

« Kyle et moi sommes de bons amis. J’ai joué avec lui à Houston donc on se parle beaucoup. Nos familles se connaissent. Donc ce n’était rien. Il m’a demandé pour ce numéro de maillot et j’ai dit : ‘Ouais, pas de problème mon gars’. Il a gagné un titre donc il le mérite. Donc je suis content qu’il puisse porter ce numéro 7 à Miami. »

Une complicité avec l’ancienne légende des Raptors que les fans locaux apprécieront sans doute.