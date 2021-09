Deux pointures et un ancien Clipper pour compléter le staff de Tyronn Lue

Le staff des Clippers est désormais au complet. Après les départs de Chauncey Billups, Kenny Atkinson et Roy Rogers, celui-ci a été renforcé par les arrivées de CV de choix avec notamment celle de Brian Shaw, déjà pressentie mi-juillet.

Parmi les lieutenants de Kobe et Shaq lors du « Three Peat » entre 2000 et 2002 avec les Lakers, Brian Shaw s’est également construit une solide expérience de 15 ans dans le coaching à la suite de sa carrière de joueur,comme assistant aux Lakers pendant neuf ans mais aussi en qualité d’entraîneur principal à Denver, entre 2013 et 2015. Il sortait d’une pige comme entraîneur de la G League Ignite, l’effectif composé essentiellement de lycéens.

La franchise californienne a également enregistré la venue de Jay Larranaga en provenance de Boston. L’ancien arrière passé notamment par l’ASVEL et le Paris Basket Racing au début des années 2000 occupait le poste d’assistant aux Celtics depuis 2012, et a postulé plusieurs fois pour devenir l’entraîneur principal, sans succès.

Première pour Wesley Johnson, Shaun Fein promu assistant

Enfin, Wesley Johnson va connaître sa première expérience au sein d’un staff, à 34 ans, une annonce qui met, de fait, fin à sa carrière. L’ailier avait quitté la NBA en 2019 pour tenter une aventure à l’étranger, au Panathinaïkos. Il s’était montré lors de la Summer League dans le staff des Raptors et sera chargé du développement des joueurs, aux côtés de Cookie Belcher notamment, également recruté pour réaliser cette tâche.

Dan Craig, Larry Drew, Jeremy Castleberry et Brendan O’Connor restent en place pour entourer Tyronn Lue pour sa deuxième saison à la tête des Clippers. A noter que Shaun Fein, qui a réalisé la majeur partie de sa carrière de joueur en France (Nantes, Evreux, Reims, Quimper, Pau-Lacq-Orthez, Saint-Quentin, Fos-sur-Mer, Hyères-Toulon, Antibes entre 2001 et 2014), a été promu assistant.

Adjoint de Kenny Atkinson aux Nets (2016-2019) puis coach de l’équipe de G-League de Long Island, l’ancien arrière avait rallié les Clippers depuis une saison.