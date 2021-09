Le GM des Wolves, Gersson Rosas, prend la porte !

Grosse surprise à Minneapolis. Dans un communiqué, le (toujours) propriétaire du club, Glen Taylor, vient en effet d’annoncer le licenciement de son GM, Gersson Rosas, en poste depuis un peu plus de deux ans !

« Aujourd’hui, les Minnesota Timberwolves se sont séparés de Gersson Rosas, président des opérations basket. En tant qu’organisation, nous restons engagés à construire une équipe qui gagne, dont nos fans et notre ville peuvent être fiers » explique ainsi simplement le communiqué du club.

À une semaine de l’ouverture du « training camp », c’est un timing particulièrement étonnant, mais c’est surtout le signe que ça va mal dans le Minnesota, et qu’il y avait de graves désaccords en interne.

Parmi les équipes les plus intéressées par Ben Simmons, les Wolves ont envie de faire un grand (et rapide) bond en avant, surtout avec l’arrivée prochaine des nouveaux propriétaires, Alex Rodriguez et Marc Lore, à la tête du club. Mais Glen Taylor et Gersson Rosas n’étaient donc plus d’accord sur la méthode.

Sur son compte Twitter, Karl-Anthony Towns est également perplexe…