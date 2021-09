OJ Mayo en Russie

On avait un peu perdu la trace d’OJ Mayo, l’ancien 3e choix de la Draft 2008, et BO Sport révèle qu’il va rejoindre Mario Hezonja à l’UNICS Kazan, engagé en Euroleague cette saison. Aujourd’hui âgé de 33 ans, Mayo n’a plus joué en NBA depuis 2016, année de sa suspension pour deux ans pour dopage.

Depuis, il joue les globe-trotters avec des passages à Porto Rico, Taiwan et en Chine. Suspendu au moment où il évoluait aux côtés de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton à Milwaukee, Mayo était revenu ses problèmes extra-sportifs il y a quelques années.

« Je ne suis pas idiot. Les gens peuvent sans doute facilement penser ce genre de choses vu mon CV. Je n’ai pas de communicant ou d’entreprise derrière pour faire croire que tout va bien, et je ne vais pas sur les réseaux sociaux quand j’ai des problèmes » avait-il expliqué. « Mais ce n’est pas moi et je suis loin d’être fou. J’ai fait des choix totalement idiots mais je ne suis pas fou. Je vais bien, mon corps va bien. Je me suis mis dans le pétrin mais ce n’est pas irrémédiable. Je peux toujours en sortir. »