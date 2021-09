La Air Jordan 14 rhabillée pour l’hiver

Le basket ne se joue pas que sur du parquet dans des salles climatisées. Pour la majeure partie de ses pratiquants dans le monde, il peut se pratiquer en extérieur dans des conditions bien moins avantageuses.

A l’approche de la saison hivernale, Jordan Brand a donc imaginé une Air Jordan 14 capable de résister à des conditions extrêmes. Il fallait y penser, et c’est ainsi qu’est née la « AJ 14 Winterized ». Avec une silhouette un poil plus élevée, et une composition en daim renforcée par du cuir plus résistant.

Quelques touches de noir et de rouge complètent ce modèle original dont la sortie est pour l’heure prévue pour le 16 octobre au prix de 200 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la nouvelle Air Jordan XXXVI qui vous insufflera confiance et rendra tout facile. Livraison et retour offerts.