Moe Wagner, l’agent provocateur du Magic

Drafté en 2018 à sa sortie de Michigan, Moritz Wagner n’a pas connu un début de carrière de tout repos. D’abord lancé dans le grand bain au sein des Lakers pour la première année de LeBron James à Los Angeles, il a passé la « bulle » avec les Wizards, avant de connaître non pas deux mais trois clubs la saison passée, avec un échange vers Boston, puis un contrat signé en fin de saison en faveur du Magic.

Auteur de 11 points, 5 rebonds de moyenne pour la franchise d’Orlando, le natif de Berlin a reçu une proposition de contrat de deux ans qu’il a rapidement acceptée, en quête de stabilité après trois premières campagnes extrêmement mouvementées. Avec le Magic, il ne sera pas le seul Wagner dans l’effectif, puisque son petit frère, Franz, vient lui aussi d’être drafté en NBA (en 8e choix), précisément à Orlando.

Moe se voit en Franz

« Je n’ai jamais vraiment joué avec lui », affirme Moe dans le podcast The Long Shot. « J’ai évidemment joué contre lui quand on était gamin, mais on s’est arrêté assez vite parce que, comme on est tous les deux très compétitifs, ça amenait trop de problèmes. Ni lui ni moi ne sommes bons perdants. Il y a plein d’histoires de Franz qui envoyait les ballons dans la rue ou dans les buissons après qu’il ait perdu contre moi, mais c’est normal car on a cinq ans d’écart. Il ne pouvait pas vraiment me battre. Mais je n’avais jamais joué avec lui. C’est super cool pour moi de jouer avec mon petit frère, de voir comment son jeu a changé et combien c’est un bon coéquipier. Je ne vais pas mentir, c’est quand même très sympa. »

Depuis son retour des Jeux Olympiques de Tokyo, où il a tout de même atteint les quarts de finale (à 14 points de moyenne) après avoir sorti sa Mannschaft d’un TQO bien piégeux en Croatie, Moe Wagner a retrouvé les Etats-Unis, et le campus de Ann Arbor pour se préparer pour la saison à venir. Les matchs avec son frangin Franz et les Duncan Robinson et autres anciens alumni de Michigan vont bon train. L’occasion pour Moe de se rendre compte de ses propres excès, en les voyant précisément chez son petit frère.

« Quand je fais mes grands gestes ou que je chambre sur le terrain, je ne me vois pas faire évidemment. Mais maintenant, je le vois en lui, et ça me fait peur [rires] ! Mec, si je suis vraiment comme ça, je m’inquiète pour mes coéquipiers. Comme aujourd’hui, quand on a joué ensemble, j’ai pris un mauvais tir et lui était ouvert sur la coupe sous le cercle, et il m’a jeté un de ces regards, énervé et trop déçu. Mon petit frère qui me fait ça… Il n’y avait rien à dire. Désolé, je vais revenir en défense [rires]. »

L’expulsion au Madison Square Garden

Joueur exubérant et tout en énergie, Moe Wagner a trouvé à Orlando un point de chute intéressant pour lui. Du haut de ses 24 ans, et après voir déjà connu quatre franchises en trois petites saisons, plus un été olympique, il fait figure de vétéran dans le très jeune effectif du Magic. En roublard, il ne prévoit cependant pas d’arrêter de provoquer ses adversaires si cela lui permet de créer un avantage pour son équipe.

Mais c’est un jeu à haut risque, déjà parce que chaque faute technique coûte 2 500 dollars, mais surtout parce que cela peut engendrer des expulsions et créer des tensions avec certains joueurs de très gros calibre. En l’occurrence, Moe Wagner a eu maille à partir avec Julius Randle cette saison au Madison Square Garden, mais le jeune international allemand dément toute querelle de longue durée avec l’intérieur All-Star des Knicks. Tout ça se passe dans le feu de l’action…

« Je dois avouer que je suis maintenant habitué au système de contestation des fautes techniques [rires]. Je me suis fait éjecter d’un match. Cette éjection au Madison Square Garden était absolument ridicule. C’était horrible, je me suis senti tellement mal après ça… J’ai pris une première technique que je ne méritais pas sur une double technique avec Julius Randle. J’ai posé un écran illégal, ce qui arrive tout le temps, mais Julius Randle arrive et joue les durs avec moi, ce qu’il est en droit de faire, c’est sa salle. Pendant ce temps-là, je médite. Je ne dis pas un mot et il vient me parler. On nous met une double technique. Ok, bien, je m’en fous… encore que, je ne peux pas me permettre de payer autant de techniques que lui, on a pas le même compte en banque [rires]. Deux minutes plus tard, je me fais siffler une autre faute et je vais me faire remplacer. Je suis en train de me parler à moi-même : mec, c’est de la grosse merde ce que tu fais ! Et l’arbitre est juste là. Il ne voit pas ma tête mais il entend ce que je dis et il croit que c’est pour lui, donc il me donne une autre technique et je me fais expulser ! Juste en face de notre banc. Je regarde le coach, et Coach Brooks, qui est un homme de peu de mots, me dit : ‘Allez, casses-toi d’ici [rires] !’ C’était tellement la honte, j’ai couru directement aux vestiaires. »

Le coup de boule de Giannis

Une autre échauffourée, qui a participé à la nouvelle réputation d’agent provocateur de Moe Wagner, est arrivée dans la « bulle ». Et là encore, Moe Wagner a attrapé un gros poisson, le double MVP, Giannis Antetokounmpo. Heureusement pour l’Alemmand qui raconte avoir passé quelques jours de ses vacances en Grèce cet été, cette embrouille n’a pas eu de conséquences négatives. Au contraire, on l’a laissé manger à l’œil !

« C’était un match physique, je le reconnais, mais on les avait plutôt bien joués. C’était un des derniers matchs de la saison, avant les playoffs et ils étaient déjà sûrs d’être premiers. Mais Giannis jouait et je le respecte pour ça. Nous [les Wizards], on n’avait qu’une hâte, c’était de finir la saison et sortir de la « bulle » car les six semaines précédentes avaient été un véritable enfer. On voulait quitter Disneyworld au plus vite. Bref, Giannis était le MVP et j’essayais forcément de le provoquer un peu. Giannis a joué 11 minutes sur ce match et il avait déjà un double-double plus 5 passes, c’était incroyable. Et il m’a asséné un coup de boule ! Tout a commencé un peu plus tôt, sur un rebond et c’est là que Giannis s’énerve je pense. Il était sous le cercle et j’ai fait mon écran retard pour essayer de le pousser sous le cercle, mais sans faire exprès, sachant qu’il a de très longues jambes, je l’ai poussé et il s’est retrouvé par terre. Comme c’est le MVP, ça surprend. Mais de mon côté, je me retourne pour le regarder car je me demande comment il a fait pour tomber si facilement. Je ne lui dis rien mais lui a très mal pris ce regard. Budenholzer appelle un système mais je suis focalisé sur Giannis qui demande le ballon. Il a ce regard qui veut dire qu’il veut me tuer. Il arrive pleine vitesse et je me suis tout simplement laisser tomber en arrière, en espérant que l’arbitre siffle. Et il a sifflé faute ! Je suis déjà parti de l’autre côté du terrain car je sens que Giannis veut venir me voir. Il y a un temps-mort et on se croise en face de leur banc et je savais qu’il voulait venir vers moi. J’étais prêt à ce qu’il me pousse ou à ce qu’il y ait des techniques de part et d’autre si ça s’envenimait. Mais je ne m’attendais pas du tout à un coup de boule ! Je n’ai rien vu venir et ça fait super mal aussi ! Qu’est-ce qui vient de se passer ? Je savais maintenant qu’il allait se faire expulser et c’est moi qui ris le dernier mais c’était vraiment super bizarre comme séquence. J’aimerais bien savoir ce qui lui est passé par la tête… »