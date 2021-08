Le Magic en mode Wagner Bros.

Dans la foulée de la Draft, quand il fut sélectionné par le Magic en 8e position, Franz Wagner a été interrogé sur le fait de jouer avec son frère, Moritz, la saison prochaine, en Floride. Le rookie avait alors rappelé que Moe était free agent donc que « techniquement, ce n’est pas fait encore ».

Il peut désormais se réjouir puisque l’Allemand de 24 ans va rester à Orlando pour les deux prochaines saisons.

Moritz Wagner est arrivé au Magic pour y finir la saison, après avoir été coupé par Boston, suite à son transfert de Washington. Il a donc connu trois équipes la saison passée, mais c’est bien en Floride qu’il s’était montré sous son meilleur visage, celui de l’intérieur fuyant capable de shooter de loin et d’apporter des points.

En 11 matches sous les couleurs du Magic, et titulaire en plus, il avait compilé 11 points et 4.9 rebonds de moyenne en 26 minutes, à 37% de réussite à 3-pts.

The Orlando Magic have reached an agreement on a two-year contract with Moe Wagner, league sources said. — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) August 4, 2021