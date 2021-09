Chris Webber aurait adoré jouer dans le basket d’aujourd’hui

Dans les années 1980 et 1990, Charles Barkley avait dessiné un nouveau profil d’ailier-fort. Avec son énergie, ses bonnes mains et ses courses, et bien aidé par sa petite taille (1m98), le MVP 1993 était différent des Karl Malone, Kevin McHale ou plus tard Tim Duncan, bien plus lents, grands et puissants que lui.

Mais la révolution du poste 4 arrivera quelques années après avec Chris Webber et Kevin Garnett. Plus grands que « Sir Charles », plus athlétiques aussi, tout en ayant une très bonne technique individuelle. Balle en main, ils peuvent tout faire, ou presque, comme un arrière ou un ailier : shooter de loin, passer, dribbler.

« Quand on parle de joueurs de grande taille polyvalents, je pense en premier à Magic Johnson », avance le nouveau Hall of Famer pour ESPN. « Bien sûr, il y a eu Connie Hawkins ou George Gervin, mais on parle d’un joueur de 2m06… Quand j’étais au lycée, on ne laissait pas les intérieurs faire les exercices des extérieurs. Je me souviens m’être battu pour y participer. »

« J’ai aussi volé des mouvements à Grant Hill »

Quels furent les modèles de « C-Webb » pour parfaire son jeu ? « J’ai observé Steve Smith et Derrick Coleman. Ce dernier est encore aujourd’hui un des intérieurs les plus complets et puissants. J’ai étudié le basket, tout simplement. Je voulais faire partie des meilleurs. J’ai aussi volé des mouvements à Grant Hill, et à d’autres extérieurs. Des shooting coaches m’ont montré des images et je les remercie. »

Des Julius Randle ou Bam Adebayo aujourd’hui, comme Boris Diaw avant eux, sont clairement des enfants de l’ancien de Sacramento, qui était en avance sur son temps. Le jeune Webber des Warriors, des Wizards et des Kings, pas encore totalement gêné par ses genoux, aurait adoré évoluer dans la NBA des années 2010. Nul doute qu’il aurait fait des ravages.

« J’ai joué mon rôle dans cette évolution. J’aurais adoré avoir la liberté qu’ils ont aujourd’hui, mais ce n’était pas le cas alors. On en a profité. J’ai adoré être un point forward. Je pense que Don Nelson avait vu ça quand il m’a drafté, mais le jeu était différent. J’ai aimé ce rôle, j’essayais de rendre mes coéquipiers meilleurs et de montrer que les intérieurs pouvaient faire le jeu, en shootant de loin ou en faisant des passes. »