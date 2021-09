Encore un clin d’œil au Prince de Bel Air sur la DON Issue 3

Après un premier clin d’œil au Fresh Prince et aux couleurs de l’équipe de basket de Bel Air, adidas sort un nouveau modèle en clin d’œil à cette prep-school popularisée par la série « Le prince de Bel Air » avec Will Smith, créateur la ligne « Bel Air Athletics » et qui s’est associé avec la marque aux trois bandes pour cette collection de DON Issue 3.

Cette version reprend l’imprimé « Paisley » que l’on trouve sur la collection vestimentaire de la prep-school, notamment une veste portée par l’acteur dans la série. L’imprimé habille la tige, la languette et la semelle intermédiaire, marquée d’une bande bleu-marine, comme au niveau du talon où l’on distingue la marque à trois bandes. La semelle extérieure ressort en rouge, tandis que la languette « Bel Air Athletics » est toujours présent au niveau des lacets.

Le logo « Spida », ainsi que le numéro 45 de Donovan Mitchell sont présents, respectivement sur la languette sur le talon, en jaune sur fond bleu. L’ensemble est disponible depuis hier sur le sol américain, au prix de 120 dollars.

(NiceKicks)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Lebron 18 Low inspirées par le film événement mettant en vedette Lebron James et les Looney Tunes.